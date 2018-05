Lazio | Lotito | ' Milinkovic? Non siamo un supermarket Non ho messo in vendita nessuno'

Lazio - il futuro di Anderson divide Lotito e Tare : I tempi non sono ancora maturi. Acerbi ha incontrato la Lazio, ma il Sassuolo non lo molla: 'Al momento non c'è nessuna trattativa in corso', spiega l'ad Carnevali. Anche perché a Reggio Emilia non ...

Lazio - Lotito : “meritavamo posto diverso” : “Abbiamo costruito una squadra per competere alla pari con tutti. Non voglio fare polemiche, chi ha visto il campionato ha visto anche che la Lazio avrebbe meritato un ruolo in classifica diverso”. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un passaggio del suo intervento avvenuto oggi a Lazio Style Channel in occasione del suo compleanno. “Noi però non siamo abituati a piangerci addosso – prosegue il patron ...

COPPA ITALIA. Tante le autorità presenti in Tribuna : per la Lazio ci sono Lotito e Tare : COPPA ITALIA FINALE JUVENTUS MILAN La Finale di COPPA Italia è un evento al quale partecipano ad ogni edizione anche personaggi del mondo dello sport ed autorità politiche. In 'Tribuna d'Onore' è presente il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati mentre per quanto concerne il panorama calcistico vi sono ...

Lazio - Lotito pensa in grande : “alla pari con tutti” : “Abbiamo costruito una squadra per competere alla pari con tutti. Non voglio fare polemiche ,chi ha visto il campionato ha visto anche che la Lazio avrebbe meritato un ruolo in classifica diverso”. Sono le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un intervento avvenuto oggi a Lazio Style Channel in occasione del suo compleanno. “Noi pero’ non siamo abituati a piangerci addosso. Dobbiamo reagire, combattere e ...

Lazio - Lotito : 'Avremmo meritato una classifica diversa. Ringrazio i tifosi' : 'Abbiamo ricreato una grande famiglia, uniti si vince e si possono ottenere grandi risultati'. Parla così Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel giorno del suo 61esimo compleanno. 'Lo spirito, la ...

Calciomercato Lazio - novità dalla Francia : “ecco il colpo che ha in mente Lotito” : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, il club biancoceleste è in lotta per la qualificazione in Champions League e si prepara con fiducia per il rush finale. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo arrivano novità dalla Francia su un possibile colpo per i biancocelesti. Si tratta del centrale Jemerson, calciatore del Monaco e seguito già in passato dai ...

Pino Insegno : 'Lotito ha costruito una grande Lazio. Gruppo unito meglio dei campioni' : ... attore, comico e doppiatore dalla smisurata fede biancoceleste, ha parlato con orgoglio della sua Lazio , non risparmiando una stoccatina ai cugini giallorossi, ai microfoni di 'RMC Sport': '...

Mercato Lazio : una sola cessione e 5 grandi colpi - ecco i regali di Lotito a Inzaghi per la Champions League : La Lazio di Simone Inzaghi è sempre più vicina ad una storica qualificazione in Champions League e la società sta già pensando a come rinforzare la squadra per essere competitiva nel più prestigioso torneo internazionale, almeno per potersi giocare la qualificazione al secondo turno. La grande occasione di Mercato arriva senza ombra di dubbio dalla cessione di Milinkovic-Savic: il talentuoso 23enne serbo valorizzato al massimo da Inzaghi è ...

Lazio-De Vrij - Lotito aggirato da un hacker : truffa da 2 milioni di euro : Clamoroso episodio che riguarda la Lazio ed il difensore De Vrij. Vicenda di hackeraggio che riguarda il trasferimento dal Feyenoord ai biancocelesti nel 2014, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ un’ultima tranche della somma versata da Lotito di circa due milioni di euro, sarebbe finita ad altri attraverso un sistema di hackeraggio che si era inserito nell’operazione bancaria della Lazio. Il club ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)