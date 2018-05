L' Africa sarà l' officina del mondo Grazie ai cinesi

Rugby - in SudAfrica cade un altro muro : Kolisi sarà il primo capitano nero : CITTA' DEL CAPO , Sudafrica, - cade un altro 'muro' in Sudafrica. Rassie Erasmus, nuovo ct degli Springboks, la nazionale di Rugby per decenni 'feudo' dei bianchi, ha infatti deciso di nominare ...

Accordo Israele-Onu - migranti Africani saranno trasferiti in Italia - Germania e Canada : Canada, Germania e Italia: queste alcune delle destinazioni indicate dal premier israeliano Benyamin Netanyahu per una parte dei migranti africani che nei prossimi cinque anni dovranno lasciare ...

