Lady Gaga ha cantato in lip sync “…Baby One More Time” di Britney Spears in un’occasione

Lady Gaga E IL DONO NATURALE/ Mamma Germanotta loda la figlia : “era una bimba prodigio” : La Mamma di LADY GAGA, Cynthia Germanotta, racconta l'infanzia della cantante: "Ho sempre saputo che c'era qualcosa di speciale in lei. Non ha mai voluto prendere lezioni di pianoforte"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:23:00 GMT)

Migliora la salute di Lady Gaga - dopo il tour interrotto per la fibromialgia il ritorno in studio e dal vivo (video) : La salute di Lady Gaga le ha impedito di portare a termine la tranche europea del Joanne World tour, ma dopo qualche mese la popstar è finalmente tornata al lavoro. Lady Gaga continua a combattere con la fibromialgia di cui è affetta e che le ha procurato dolori lancinanti rendendole impossibile esibirsi nelle restanti date del suo tour 3 mesi fa, ma sta sensibilmente meglio rispetto a quando ha dovuto rinunciare agli ultimi 10 concerti ...

Lady Gaga popstar impegnata - dalla campagna per la salute mentale con Harry e William all’aiuto ad una coppia LGBT : Negli ultimi anni Lady Gaga ha dimostrato continuamente di essere impegnata su più fronti in battaglie che le stanno a cuore, da quelle meramente politiche col sostegno a Hillary Clinton nella corsa alle presidenziali contro Trump a quelle di stampo sociale come l'iniziativa che sta portando avanti insieme ad altri celeberrimi testimonial come i membri della famiglia reale inglese. Lady Gaga ha partecipato ad una campagna volta a promuovere ...

Lady Gaga - Judi Dench e i principi inglesi insieme per la salute mentale : Nobiltà di sangue e di spettacolo insieme per il messaggio sulla consapevolezza della salute mentale. Heads Together è il nome della campagna portata avanti dai reali inglesi a cui si sono unite anche Lady Gaga e Judi Dench. La cantante e l’attrice hanno prestato la loro voce al messaggio radiofonico in cui i reali hanno invitato tutti a parlare dei problemi mentali perché «anche i principi hanno momenti ...

Haus Beauty : Lady Gaga e la sua nuova - presunta - linea di cosmetici : Per Stefani Joanne Angelina Germanotta - questo il nome di battesimo della cantante statunitense - non sarebbe la prima volta che si mette in gioco nel mondo del Beauty: nel 2009 e nel 2010 ha creato ...

In arrivo la linea di make up di Lady Gaga - decine di prodotti tra profumi - creme e trucchi : In arrivo una linea di make up di Lady Gaga? Non vi sono ancora certezze, ma secondo alcune indiscrezioni trapelate online la cantante e diva statunitense di origini italiane starebbe per lanciare una linea di cosmetici! Originariamente riportato da The Blast e poi condiviso su Instagram, Lady Gaga sembra aver presentato una richiesta di marchio di cosmetici, dal nome Haus Beauty. Diversi investigatori di internet hanno scovato online ...

Grandi elogi per il film di Lady Gaga - “una rivelazione” in È nata una stella con Bradley Cooper : Il trailer del film di Lady Gaga, al suo debutto da attrice protagonista al cinema, è stato presentato in anteprima per la stampa al CinemaCon di Las Vegas, fornendo agli esperti del settore un primo sguardo su È nata una stella, la scommessa di Bradley Cooper di dare nuova vita ad un classico già oggetto di diversi remake. Questo film rappresenta un debutto anche per l'attore, che esordisce alla regia e contemporaneamente recita accanto alla ...

Retroscena su Lady Gaga e Bradley Cooper in È nata una stella - il regista racconta la preparazione del film : Lady Gaga e Bradley Cooper sono i protagonisti del nuovo remake di È nata una stella (titolo originale "A Star in Born") che il regista ha presentato di recente al Tribeca film Festival in un incontro pubblico con Robert De Niro. Cooper ha parlato della sua co-protagonista rivelando un aspetto inedito della loro collaborazione, ovvero con quanta determinazione la popstar lo abbia convinto a cantare dal vivo, con sua grande sorpresa. La ...

Lady Gaga è tornata in studio di registrazione : Il nuovo album sta prendendo forma The post Lady Gaga è tornata in studio di registrazione appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga pubblica una nuova canzone ma usando il suo vero nome : Stefani Germanotta : Lady Gaga ha pubblicato una nuova canzone sulle principali piattaforme di streaming , anche se su Spotify il brano non si trova più, e lo ha ... Continua a leggere su radio 105

Lady Gaga usa il vero nome - Stefani Germanotta - per lanciare il brano Brooklyn Nights (audio e testo) : Con grande sorpresa dei suoi fan, Lady Gaga ha pubblicato un nuovo brano su Spotify e le altre piattaforme digitati, non esattamente inedito, ma comunque una canzone mai rilasciata ufficialmente. Si tratta di Brooklyn Nights, canzone che già circolava in Internet nel 2014, quando sembrava che fosse in procinto di essere rilasciato un secondo volume dell'album ARTPOP con brani inediti. Quella sfortunata parentesi discografica, non apprezzata ...

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate - le sue canzoni per il progetto Rockabye Baby! : Un nuovo album di Lady Gaga uscirà in estate, ma non si tratta del successore di Joanne: negli ultimi tempi la popstar ha lavorato ad un altro disco, un album per bambini nell'ambito del progetto Rockabye Baby! Ad anticipare l'uscita dell'album di ninne nanna per i prossimi mesi è stata Lisa Roth, la sorella del rocker David Lee Roth che è ideatrice e ora vice presidente e direttrice creativa di Rockabye Baby! Il progetto di queste cover a ...

Katy Perry : «Lady Gaga? La amo e vorrei cantare con lei» : Chissà perché si dice sempre che le dive si odino, che non sopportino dividere il palco col l’altra, magari più ricca e seguita di lei su Instagram. Le eccezioni, però, ci sono e Katy Perry è una di quelle. Con Lady Gaga si conoscono da anni, posano per i fotografi, condividono selfie sui social network. Eppure una collaborazione, un duetto, ancora non c’è mai stato. A far sì che le cose cambino è proprio Katy, protagonista assoluta ...

Machete kills - Rai Movie/ Info streaming del film con Danny Trejo e Lady Gaga (oggi - 11 aprile 2018) : Machete kills, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Danny Trejo e Lady Gaga, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:24:00 GMT)