Ladri in casa del sindaco di Milano | rubati gioielli e un Rolex d' epoca

Sicurezza - colpo a Milano I Ladri riescono a entrare nella casa del sindaco Sala : ... ma qualcuno - come appunto nel caso del sindaco di Milano - che possa custodire sotto il proprio tetto file e documenti strettamente connessi alla propria carica istituzionale e politica. Gli uomini ...

Ladri d'auto - rubata una 500 nel cortile di casa : CORTE DE' CORTESI - Ladri con la 'passione' per le automobili: rubata una '500 Abarth 595' nuova ad un 80enne del paese a cui vent'anni fa, in simili circostanze, era stata sottratta una Bmw. La ...

CASAL DI PRINCIPE " Controllano detenuti ai domiciliari e scoprono Ladri di corrente : 21:32:16 Nella mattinata dello scorso sabato 19 maggio, Agenti del Posto Fisso Operativo P.S. di Casapesenna diretti dal Vice Commissario Dr. Stefano Ricciardiello, nel corso dei rituali controlli a ...

Ladri nella notte a casa di Elena Ceste e Michele Buoninconti : Furto nella palazzina di Motta Uno spiacevole prologo ha anticipato la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 30 anni a carico di Michele Buoninconti. nella notte fra ...

Ladri in casa dello chef Bottura : sorpresi dalla moglie in camera da letto : Notte di paura per la famiglia dello chef Bottura. La sera di mercoledì 16 maggio alcuni Ladri d'appartamento sono entrati nella abitazione dello chef stellato in zona Sant'Agnese, a Modena. ...

Ladri a casa dello Chef Bottura : Ladri a casa dello Chef Massimo Bottura a Modena. Lui si trovava altrove per impegni di lavoro ma nell'abitazione si trovavano la moglie e il figlio, che si sarebbe accorto della presenza dei ...

Ladri in azione a casa dello chef Bottura a Modena : Modena. La moglie è andata in camera e si è trovata davanti un bandito. Presi oro e gioielli. Altro furto nello stesso condominio

Cava - scopre i Ladri in casa e loro la colpiscono alla testa : Protagonista della terribile disavventura è Titti Salsano, impiegata di banca e molto conosciuta in città per il suo impegno nel mondo del volontariato. 'Se al mio posto ci fosse stata mia madre l'...

Napoli - Ladri in casa di Sal Da Vinci / "Sono sconvolto - sono entrati in pieno giorno!" : Napoli, ladri in casa di Sal Da Vinci: l'artista sconvolto per l'ingresso in casa di malviventi in pieno giorno. Trafugati oggetti per il valore di circa 30mila euro. Ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:20:00 GMT)

Napoli - Ladri a casa di Sal Da Vinci : banditi in fuga con 30mila euro di gioielli : I ladri sono andati a colpo sicuro. Hanno atteso che l'abitazione fosse libera prima di entrare in azione. Svaligiata l'abitazione del cantante e attore Sal Da Vinci, a Chiaia. L'episodio si è ...

Pompieri rompono il vetro per soccorrere anziana - Ladri entrano in casa e... finisce male : Topi d'appartamento senza pietà a Rimini, dove nel pomeriggio di lunedì un'anziana si è sentita male in casa. Per soccorrere la donna è stato necessario l'intervento dei...