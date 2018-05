La vera democrazia non è quella di Di Battista

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Gli italiani dovrebbero ringraziare Alessandro Die il M5S. Il perché è spiegato nelle sue parole di domenica sera a Fiumicino. Vale la pena di metterle nero su bianco: "Noi che abbiamo sempre tutelato le istituzioni, abbiamo sempre fatto tutto quel che abbiamo fatto in maniera non violenta, democratica...". Detta così, sembra una gentile concessione da parte del Movimento 5 Stelle. Insomma, sono stati buoni, non hanno aizzato le folle alla "presa della Bastiglia", non hanno mai usato la forza, non hanno mai voluto essere antidemocratici. Ma che bravi ragazzi! Facciamogli i complimenti. Perché, certo, da come queste cose sono dette, sembra che i Cinquestelle abbiano fatto un grande sforzo a trattenersi, che la rabbia sia sempre stata lì lì per esplodere in maniera incontrollata. E che un domani, chissà (questa è la ...