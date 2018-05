La tempesta subtropicale “Alberto” raggiunge la Florida | allerta inondazioni

meteoweb.eu

: La tempesta subtropicale Alberto tocca gli Stati Uniti - PieriLuciano : La tempesta subtropicale Alberto tocca gli Stati Uniti - TuttOSuLinuX : Cronaca: 02:00 | Tempesta tropicale arriva in Florida, allerta anche in Alabama... #0200 #notizie #Tempesta… - CdT_Online : La tempesta subtropicale Alberto tocca gli Stati Uniti -

(Di martedì 29 maggio 2018) La“Alberto” ha effettuato il “landfall” in, a Laguna Beach con venti a 70 km/h. Secondo il National Hurricane Center NOAA, che ha diramato un’, sono possibili alluvioni fino a metà della settimana in, in Alabama e in Mississippi. Al momento non si segnalano danni significativi nella contea di Bay, minime anche le interruzioni di energia elettrica dovute alla perturbazione. Prima dire gli Stati Uniti laha investito Cuba, dove circa 11.000 persone sono state evacuate a Cienfuegos, Villa Clara e Sancti Spiritus. L'articolo La“Alberto”laMeteo Web.