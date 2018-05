La tecnologia è l' esperanto del nostro tempo Come la lingua universale può

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Arriva dalla fine dell'Ottocento, ma i principi a cui si ispira sono validi oggi più che mai. L'è unaartificiale, creata dall'oftalmologo polacco Ludwik Zamenhof, che la pensava nel 1872 per far sì che i popoli avessero uno strumento di comunicazione,, ma soprattutto neutrale. La caratteristica principale è che questanon appartiene ad un popolo solo, ma è sapientemente costruita grazie al contributo di tutti gli idiomi e le culture che ne vogliono far parte. Con questo messaggio, Zamenhof ha tracciato la strada da percorrere, ci ha consegnato una visione per il futuro, in cui è necessario creare dei ponti di comunicazione tra i popoli in maniera inclusiva e con un approccio neutrale.Ed è proprio il concetto di neutralità ad ispirare l'edizione 2018 di TedX Roma, che, nella suggestiva cornice ...