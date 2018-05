La squadra Cottarelli | i nomi in pole

Governo - spuntano i primi nomi dell’eventuale squadra di Cottarelli : Si cominciano a fare i primi nomi che dovrebbero comporre l’esecutivo di un (ancora eventuale) Governo guidato da Carlo Cottarelli. Il nodo principale è l’economia e Cottarelli potrebbe decidere di tenere per sé l’interim all’Economia. In alternativa la possibilità è che il Mef vada a Salvatore Rossi, direttore Generale di Banca d’Italia. Meno quotato, ma pur sempre nella lista dei papabili, troviamo ...

Cottarelli al lavoro - attesa la squadra : Giornata drammatica sui mercati. Non si ferma il volo dello spread. In sofferenza i mercati. Renzi attacca: «È colpa di Salvini e Di Maio, tengono in ostaggio l’Italia». M5S e Lega contro il Capo dello Stato: protesta il 2 giugno. Il Pd: contro manifestazione di sostegno a Mattarella il 1° giugno

Totoministri - la possibile squadra del governo Cottarelli : I tecnici tornano al governo: Cottarelli potrebbe sciogliere la riserva già oggi, e proporre la sua lista al Capo dello Stato. Tra i papabili ci sono i nomi di Raffaele Cantone, Francesco Paolo Troncam Paola Severino e Alessandro Pajno.Continua a leggere

Cottarelli lavora alla squadra : attesa la lista dei ministri | : Il premier incaricato al lavoro per la squadra di governo. Offensiva di M5S e Lega al Capo dello Stato: manifestazioni il 2 giugno. Il Pd risponderà con una contro manifestazione di sostegno a Mattarella il 1° giugno |

Cottarelli non perde tempo - rumor su squadra governo : Salvatore Rossi all'economia : governo tecnico Cottarelli in tempi record. Il premier incaricato dal Quirinale potrebbe presentarsi già oggi con la lista dei ministri al Colle, per sciogliere la riserva.

Governo - Cottarelli prepara la squadra : ecco i nomi dei ministri : Tra i papabili per i dicasteri economici si fa il nome anche di Lucrezia Reichlin , docente di Economia alla London Business School, e di Enrico Giovannini . C'è anche chi fa il nome dell'attuale ...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra. Domani sale al Colle. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la maggioranza per ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio in tv : no a un governo nato in provetta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra di governo. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Intanto il leader M5s Luigi Di Maio torna all’attacco, chiamando alla mobilitazione i cittadini: «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione» ...

Governo - Cottarelli accetta l'incarico : "Tempi stretti per la squadra - se avrò la fiducia resto fino a inizio 2019 altrimenti porterò ad elezioni dopo agosto" : Salvini: "Se Berlusconi vota Cotarelli stop all'alleanza". Forza Italia: "Tutto il centrodestra non darà i voti a un Governo tecnico"