La sicurezza della casa al primo posto con Yi Technology e Amazon | con sconti fino al 33%

4 IP CAM Yi per la sicurezza della vostra casa scontate solo per 24 ore : solo per 24 ore, fino alle 23:59, Yi sconta 4 prodotti per la Sicurezza della vostra casa. Yi Telecamera da esterno, sorveglianza 360°, Dome e da interno Oggi e domani super sconti di oltre il 30% su tante telecamere di sorveglianza Yi Oggi e domani saranno presenti una serie di offerte dedicate alla video-security organizzata da […]

Interrogatori ma non torture - il capo della sicurezza dell’Uruguay si difende : “mai fatto del male a qualcuno” : Miguel Zuluaga, capo della sicurezza della nazionale di calcio dell’Uruguay, ha negato di aver partecipato alle torture perpetrate nell’ultima dittatura del paese Il capo della sicurezza della nazionale di calcio dell’Uruguay, Miguel Zuluaga, ha ammesso la sua partecipazione a Interrogatori dei detenuti durante l’ultima dittatura nel paese (1973-1985), ma ha negato di aver torturato o visto altri farlo, come accusano ...

Imperfezioni della pelle : per l’80% creano ansia - insicurezza e depressione : Psiche e dermatologia non sono mai state così vicine. Secondo una tesi condivisa da molti psicologi, infatti, la pelle è lo specchio del nostro mondo interno e se presenta Imperfezioni, soprattutto in punti ben visibili, rischia di compromettere seriamente i rapporti sociali e la nostra autostima. Un problema complesso, che coinvolge indistintamente sia uomini che donne e porta a pensare che, molto spesso, all’azione del dermatologo si ...

A Lecce "Drone Forensics". I droni a servizio della criminologia e della sicurezza - : ... che con la tecnologia si associa alla scienza investigativa è stato sempre un obiettivo primario del nostro Gruppo interviene Giuseppe Lodeserto, presidente della associazione tutto ciò è fattibile ...

sicurezza della navigazione e prevenzione dell’inquinamento : prima giornata di lavori della 99ª sessione del Maritime Safety Committee dell’I.M.O. : ?Ieri, 17 maggio, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, unitamente al Capo Ufficio Affari Internazionali, Capitano di Vascello, Enrico Castioni ed al Capitano di Corvetta Pierpaolo Danieli, ha partecipato a Londra alla prima giornata di lavori della 99ª sessione del Maritime Safety Committee dell’I.M.O. (International Maritime Organization), ...

Deim dell'Università della Tuscia e l'Azienda Stradale del Lazio insieme per la sicurezza stradale : Al progetto hanno preso parte i ricercatori sia di Economia, coordinati dai professori Gorelli e Laureti, che di Ingegneria, coordinati dal professor Calabrò, del Dipartimento di Economia, Società, ...

A giugno la prima riunione dei segretari per la sicurezza nazionale della SCO : Si tratta del primo incontro tra i segretari per la sicurezza nazionale dopo l'allargamento dell'organizzazione, il cui compito principale consisterà nel predisporre i lavori in materia di politica e ...

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della finanza non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

Bari - MANGIARE ETNICO - IN sicurezza : OCCHIO ALLE NUOVE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE A TAVOLA : DALLE opinioni alla scienza il passo non è breve: lo ha fatto l'evento "Le Mani nel Piatto" che ha riunito nell'Aula Magna di Veterinaria dell'università di Bari i massimi esperti italiani del ...

Così gli Stati Uniti usano il pretesto della sicurezza per combattere la guerra commerciale : Il doppio binario dell’uscita dall’accordo con l’Iran e dei dazi doganali rende particolarmente complessa la partita tra Stati Uniti e Unione Europea e ancor piú nebbioso il futuro del...

Lavrov : la Russia non agirà mai a scapito della sicurezza di un altro stato - : "La Russia non agirà mai a scapito della sicurezza di nessun paese. Siamo sempre aperti a un dialogo onesto e franco, basato sul rispetto degli interessi di tutti i partner e sulla ricerca di un ...

Upgrade della sicurezza oggi possibile con le lenti a contatto laser : Degli occhi laser come quelli di Superman, ma creati in laboratorio come l’armatura di Ironman certo non cambieranno il nostro futuro, ma presto ci regaleranno – si fa per dire perché ad oggi il loro prezzo è elevato – qualche vantaggio in più nel quotidiano. Lo racconta il Nature Communications, che ha pubblicato lo studio svolto da un team di ricercatori scozzesi della Università di St Andrews, che hanno inventato il laser a membrana ...

Le dieci 'regole d'oro' della sicurezza stradale estremizzate : Un decalogo che tutti dovremmo rispettare portato all'estremo con ironia. Ecco le dieci linee guida da cui dovranno partire i giovani partecipanti all'iniziativa #Bastameno. La sfida social lanciata ...