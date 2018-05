La Sicilia senza tempo | il Val di Noto tra passato e futuro

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

Sicilia : Assenza - risparmio di 4 milioni euro in bilancio interno Ars : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Il primo bilancio interno a 70 deputati prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Lo dice, "soddisfatto", il relatore dello stesso bilancio, Giorgio Assenza, che definisce i

Spiagge : Cna Sicilia - Bolkestein? A imprenditori vessazioni senza fondamento : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "E' la dimostrazione che le imprese che operano nel settore degli stabilimenti balneari hanno subito vessazioni e intimidazioni senza fondamento". Così il segretario della Cna Sicilia Piero Giglione e il coordinatore regionale della Cna balneatori Gianpaolo Miceli comm

Sanità - oftalmologia : premiate eccellenze Siciliane per intervento senza bisturi : Se da un lato gli studi epidemiologici evidenziano l’aumentare delle patologie della vista legate all’avanzamento dell’età e all’utilizzo di dispositivi elettronici; dall’altro, l’innovazione hi tech ha letteralmente rivoluzionato la chirurgia oftalmica, innalzando la sua efficacia e la capacità di cura. Nel panorama sanitario spiccano giovani eccellenze siciliane, che durante il congresso scientifico dell’Aiccer (Associazione italiana di ...

Rifiuti : M5S - 107 mln di fondi Ue per la Sicilia congelati per assenza piano Regione : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia potrebbe beneficiare di 107 milioni di fondi Ue per investire nell'industria del Rifiuti, ma queste somme sono congelate per cause imputabili solo ed esclusivamente alla Regione Siciliana". A puntare il dito contro l'immobilismo della Regione è il M5S all'A

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

Sicilia : sindacati autonomi a Musumeci - no a dichiarazioni senza riscontro : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Il Sadirs e i Cobas, i sindacati autonomi più rappresentativi tra i lavoratori regionali, contano insieme circa 400 dirigenti sindacali in tutta la Sicilia. Come si fa, includendo gli altri quattro sindacati del comparto, ad arrivare a 2.600? E perché sulla legge 104 s

Sicilia : Dipasquale (Pd) - Musumeci senza maggioranza e progetto sviluppo : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo il diritto di sapere come il presidente Musumeci intende continuare a governare la Sicilia senza una maggioranza parlamentare. Ogni provvedimento portato all’esame dell’Aula fa emergere un elemento: manca del tutto un progetto di sviluppo della Sicilia". Lo ha