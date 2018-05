La sfida dell'Italia e dell'Europa di fronte alla globalizzazione : Condizioni che dipendono dalla credibilità delle politiche volte a rinnovare la struttura dell'economia, ad accrescere la produttività a mantenere sotto controllo la dinamica del debito pubblico". La ...

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali La sfida della Lega : chiede l’elezione del capo dello Stato : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Tiro a Volo - Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Per la cronaca, lo scorso anno è stato un testa a testa per il titolo delle società vinto dal Tav Pezzaioli con il punteggio di 430/450 nei confronti dei padroni di casa delle frecce verde-oro del ...

Tiro a Volo – Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Il regionale delle società e i “pass” per la sfida tricolore il 3 giugno al Concaverde Data da segnare in grassetto, quella di domenica 3 giugno che, sulle pedane del Concaverde di Lonato del Garda, ospiterà la gara delle gare, ovvero: il campionato regionale lombardo delle società. Attesi, per l’occasione, oltre 500 tiratori (sono stati 510 lo scorso anno e 530 nel 2016 (record di presenze n.d.r.), in rappresentanza dei numerosi oltre 20 ...

Navi da guerra nel Mar della Cina. sfida Usa all’egemonia di Pechino : E mentre si negozia il vertice fra Trump e Kim, e si litiga sui dazi, nel Mar Cinese Meridionale le unità di Pechino hanno intercettato due Navi da guerra americane per intimare loro di allontanarsi dalle Paracel Island. A conferma di come la Sfida geopolitica tra la Repubblica Popolare e gli Stati Uniti sia ormai la partita globale più importante,...

Pro e contro Mattarella : il 2 giugno la sfida delle piazze : E lo scontro è acceso anche all'estero laddove, Bannon contro e Macron a favore, piovono gli attacchi di autorevoli intellettuali come Paul Krugman - premio Nobel per l'economia - il quale si rivolge ...

Tra Pd e 5 stelle si annuncia la sfida delle piazze : "Mobilitati per la Costituzione" : Se Luigi Di Maio ha invocato una mobilitazione degli attivisti del Movimento 5 stelle da oggi fino alla manifestazione del 2 giugno, il Partito...

“Ecco come faceva a piegarsi a 45 gradi”. Svelato il segreto di Michael Jackson. A 30 anni dall’uscita di Smooth Criminal - un team di scienziati spiega come il Re del pop riusciva a sfidare le leggi della fisica : come dimenticare quella mossa ‘impossibile’? La stessa che per trent’anni ha vinto le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson: è lei la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato ...

La strana sfida tra Einar ed Emma prima della finale tra Lei - Vedrai Vedrai ed Halo (video) : La sfida tra Einar ed Emma ci conduce dritti verso la prossima puntata del serale che, a quanto sembra, non sarà la finale. Inizialmente previsto per il 2 giugno, l'atto conclusivo del talent di Maria De Filippi non accenna a concludersi così a breve, dal momento che nessuno dei ragazzi è ancora stato definito finalista e non ha nemmeno ricevuto la maglia per l'accesso all'ultima puntata. In vista della conclusione del programma, Einar ...

Volley - Nations League 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

Top Chef Italia - La rivincita/ Anticipazioni terza puntata : sfida a Calorno - nel tempio della cucina italiana : Top Chef Italia, La rivincita torna in onda oggi, domenica 27 maggio, in prima serata sul canale Nove: sfida avvincente a Colorno, nel tempio della cucina Italiana, per i concorrenti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:36:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile - la sfida infinita! Azzurri per l’impresa - battaglia campale a Kraljevo : la rivincita delle Olimpiadi - stessi sestetti : Una nuova battaglia è alle porte, l’infinita sfida si staglia di fronte agli Azzurri, l’eterno duello sta per consumarsi per l’ennesima volta. Oggi pomeriggio (ore 16.00) l’Italia affronterà il Brasile nella seconda partita della Nations League 2018 di Volley maschile: lo scontro diretto più affascinante, l’essenza della pallavolo moderna, il testa a testa tra due delle migliori squadre in circolazione si consumerà ...

Governo Conte - sfida di veti incrociati e lo scoglio Savona : torna lo spettro delle urne : Alla fine dell'82.mo senza Governo sull'Italia torna lo spettro del ritorno alle urne. Il nodo Paolo Savona , l'uomo scelto dalla Lega e concordato con il M5s per il Tesoro si presenta come la punta ...