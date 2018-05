La prossima Festa della Repubblica sarà la più difficile da 70 anni 

agi

: @repubblica @eziomauro Ma era tutto un pretesto per andare in fretta alle urne!Berlusconi voleva partecipare alla p… - lupone47 : @repubblica @eziomauro Ma era tutto un pretesto per andare in fretta alle urne!Berlusconi voleva partecipare alla p… - marketingofwine : RT @feudoarancioIT: Anche quest’anno, Cantine Aperte è stata una meravigliosa festa ?? Grazie per aver contribuito a far sì che questa gior… - IouisthirIs : domenica prossima diamo una festa di benvenuto al mio nipotino i’m ???????? -

(Di martedì 29 maggio 2018) Piazze, banchetti, comizi, aria di resa dei conti: per ritrovare una vigilia di 2 Giugno così agitata probabilmente bisognerebbe tornare a quello del ’46. Lega e grillini si appellano al popolo, il Quirinale ostenta distacco, Carlo Cottarelli inizia a far capire che con lui non si scherza: anche se non dovesse ottenere la fiducia (cosa assai probabile), prima di andarsene lascerà il suo segno. “Il Paese è lacerato”, constata Giovanna Casadio su La, “La sfida tra piazze segnala una frattura, forse la più gravestoriana. Le parole d’ordine di grillini e leghisti sono sovranità e elezioni subito. Intanto partono le manizioni spontanee dei Dem in molte città. Maurizio Martina, segretario reggente, invita a scendere in piazza con la Costituzione in mano”. Sempre sulle intenzioni ...