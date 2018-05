La presa di posizione di Mattarella | Italia divisa tra favorevoli e contrari

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) Dopo il discorso pronunciato al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergioha stroncato sul nascere il possibile governo giallo-verde. La proposta per il ministro dell'economia, identificato da M5S e Lega nella figura dell'anti-europeista Paolo Savona, non è stata infatti approvata dal Presidente. Tale decisione è stataper paura che, con le sue politiche anti-euro VIDEO, Savona potesse dar vita a possibili scontri tra Banca d'e Bce e non essere dunque in grado di risanare i debiti pubblici del paese. Tale scelta ha conseguentemente portato il premier incaricato Giuseppe Conte a rimettere il suddetto incarico. Siamo dunque punto e a capo, senza governo ed in piena crisi istituzionale. #iostocon: solidarieta' tricolore per il Presidente La decisione del presidenteriguardo al nascente governo ha creato un vortice mediatico non ...