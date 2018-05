sportfair

: La Lazio tuona: il comportamento dell'Inter con De Vrij ed i torti arbitrali - Sport_Fair : La Lazio tuona: il comportamento dell'Inter con De Vrij ed i torti arbitrali -

(Di martedì 29 maggio 2018) Il responsabile della comunicazione della, Arturo Diaconale, ha alimentato le polemiche attorno al caso Deed ai presuntiIl responsabile della comunicazione della, Arturo Diaconale, ci ha abituati ad esternazioni senza peli sulla lingua. Il laziale parla spesso attraverso il sito della società, ma stavolta è stato interpellato da RadioCrc in merito alle ultime vicende di casa. “Alla vigilia della partita il giocatore era in una condizione psicologica difficile. Ci abbiamo parlato e ci è sembrato giusto farlo giocare anche per dare un segnale di riconoscenza. I giocatori passano, la società rimane. Il gesto dell’Inter di ufficializzare il trasferimento del giocatore prima della partita non è stato un gesto cortese. Siamo dispiaciuti per il mancato accesso in Champions League, ma rimane la sensazione che tutti abbiano fatto il massimo. ...