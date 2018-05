La Juve vuole Icardi | Marotta offre all' Inter Higuain più 50 milioni

Juve ntus - ritorno di fiamma per Icardi. Ma l'Inter vuole blindarlo : ritorno di fiamma tra la Juventus e Mauro Icardi . Il club bianconero pensa all'attaccante del l'Inter , già osservato speciale di Marotta e Paratici due anni fa, per rinforzare l'attacco, soprattutto ...

Juventus - sirene spagnole per Sturaro : lo vuole il Betis : TORINO - Stefano Sturaro è uno dei possibili partenti dell'estate bianconera. Dopo una stagione in cui ha avuto un ruolo molto marginale, scendendo in campo solo per 613 minuti in campionato e per 983 ...