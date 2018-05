La gazzarra in Senato ferma Cottarelli

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo, va al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi un segnale inequivocabile, con i corazzieri che abbandonano la porta, testimonianza che il premier incaricato ha lasciato il Colle. Nessun annuncio sulla riserva, nessun annuncio della lista dei ministri del governo.Tutto questo avviene mentre inè in atto una vera e propriaparlamentare, con pubblici attacchi dai banchi dei 5 Stelle contro il presidente della Repubblica e un dibattito infuocato in Aula, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati sta faticando a sedare.A Carlosi era arrivati dopo il fallimento dell'incarico di Giuseppe Conte, sostenuto da M5S e Lega per la creazione del cosiddetto "Governo del cambiamento", per il veto del Quirinale sulla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. ...