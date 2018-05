La flotta del Mar Nero difenderà Sochi

Asteroidi - flotta di satelliti per disegnare una Google Maps del Sistema solare : Gli Asteroidi sono costantemente monitorati e la Nasa tiene d’occhio da tempo Apophis, il gigante che nel 2029 passerà così vicino al nostro pianeta che la forza di gravità terrestre potrebbe deviarne la traiettoria. Nel frattempo la scorsa settimana un asteroide grande come la piramide egiziana di Giza ha ‘sfiorato’ la Terra passando a una distanza che è la metà di quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. La riflessione che ...

Affonda la flotta è la versione ufficiale del classico gioco da tavolo delle battaglie navali : Affonda la Flotta è la versione ufficiale per dispositivi mobili del classico gioco da tavolo di battaglia navale della Hasbro, giocabile in modalità Classica o nella nuova modalità Comandanti. E' possibile combattere con i comandanti di varie epoche e le relative flotte con grafica autentica in arene ispirate alle vere battaglie navali. L'articolo Affonda la Flotta è la versione ufficiale del classico gioco da tavolo delle battaglie navali ...