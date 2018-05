La Cultura viene dal Mare | serie di eventi a Camerota dall' 1 al 15 giugno

Giovane pakistana uccisa da padre e fratello - Salvini : 'Nessuno spazio per chi viene a portare questa 'Cultura'' : 'Povera ragazza, sgozzata dal padre e dal fratello perché voleva semplicemente essere libera. Quanta tristezza, quanta rabbia. In Italia nessuno spazio per chi viene a portare questa 'cultura''. Così ...