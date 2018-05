La Concessionaria Renault Paglini inaugura il nuovo sito di Varese

sportfair

: INAUGURATA A #VARESE LA NUOVA SEDE DELLA CONCESSIONARIA #RENAULT #Paglini Renault #Store, in Viale Valganna un nuo… - RenaultPaglini : INAUGURATA A #VARESE LA NUOVA SEDE DELLA CONCESSIONARIA #RENAULT #Paglini Renault #Store, in Viale Valganna un nuo… - Medecar : [VEICOLI COMMERCIALI] ?? Renault Master T33 2.3 dci 125cv L2H2 E5b+ 12.500,00 € Guarda la tua occasione qui >>… - NewspressItalia : Renault : INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELLA CONCESSIONARIA RENAULT GRUPPO FERRI ALLE PORTE DI TREVISO -

(Di martedì 29 maggio 2018) Alla presenza del Comitato di Direzione diItalia, lahato, il 25 maggio scorso, ilStore di, uncreato per soddisfare appieno le esigenze di ogni cliente La storica sede didellasi sposta, così, da Via Belfonte a Via Valganna per accogliere uno showroom totalmente rivisitato, più ampio e moderno. Iloccupa una superfice di oltre 2.000 mq, con due piani coperti da oltre 700 mq ciascuno, prospicente ad una strada di grande visibilità e percorrenza. Larafforza così, ancor di più, la sua storica presenza sul territorio. Coerente con il programma“C@re” (Customer ApprovedExperience), adottato da tutta la Rete primariaItalia, ilpone il cliente al centro delle sue priorità, mettendolo nelle condizioni ideali per effettuare la ...