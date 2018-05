La clamorosa proposta al portiere Karius | “vieni al Rimini”

calcioweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) Ilè stato sicuramente un protagonista negativo della sconfitta del Liverpool contro il Real Madrid, adesso è arrivata unada Giorgio Grassi, patron del Rimini calcio: “Il prossimo 22 giugno Lorisdel Liverpool protagonista della serataccia nella finale di Champions League, compirà 25 anni. Mi piacerebbe ospitare iltedesco per qualche giorno a Rimini, terra dell’accoglienza e da sempre frequentata dai suoi connazionali. Sarei felice di incontrarlo a Rimini per ricordargli come ci voglia solo coraggio, o forse buon senso, per capire che le lezioni migliori sono di solito le più dure, quelle più difficili da sostenere. Ci siamo passati tutti, purtroppo per lui sotto gli occhi di milioni di persone. Perché in fondo l’unico vero fallimento è, in realtà, nel permettere alla sconfitta di avere la meglio su di noi. ...