La chiesa del Redentore diventerà spazio culturale

Manageritalia adotta chiesa del Gesù di Mirandola : Modena, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’adozione e l’azione di Manageritalia per ridare vita alla Chiesa del Gesù è per la città determinante. Abbiamo quasi completato la ricostruzione di scuole, abitazioni e aziende, ora dobbiamo velocemente riprenderci i luoghi cardine della nostra vita sociale”. Così il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, ha aperto ieri sera la breve, ma partecipata cerimonia che ha dato il ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : 'Badelj andrà via. chiesa? E' un punto fermo' : L'Europa League sfumata in un difficile finale di campionato, al termine di una rimonta che avrebbe avuto del sensazionale. Metabolizzata la delusione, è tempo adesso per la Fiorentina di concentrarsi ...

La chiesa in Cina deve esaltare i suoi santi cinesi - anche i martiri del Giubileo - : Shanren, pubblicata il giorno della festa della Madonna di Sheshan , 24 maggio, Maria aiuto dei cristiani, , ha anche un risvolto di cronaca: lo scorso 3 maggio, nella diocesi di Handan , Hebei, , la ...

VATICANO - Il Card. Filoni apre l'Assemblea POM : "riqualificare evangelicamente la missione della chiesa nel mondo di oggi" : ...particolari ad essere oneste e trasparenti nel raccogliere e consegnare integralmente il contributo che fedeli e pastori desiderano donare al Santo Padre per l'impegno di evangelizzazione del mondo ...

Inter su chiesa e Badelj o Praet : no a Mourinho e Guardiola per Skriniar : RINFORZI IN ARRIVO - Sempre secondo il Corriere dello Sport i n edicola oggi, l'Inter tratta un centrocampista tra il belga Dennis Praet della Sampdoria , classe 1994, e il croato Milan Badelj , ...

La prima volta di chiesa al main draw del Roland Garros : ROMA - La prima volta non si scorda mai. Deborah Chiesa ha superato le qualificazioni del Roland Garros 2018 e farà il suo esordio nel main draw di un Grande Slam . La trentina, classe 1996, ha ...

chiesa del Gesù Mirandola : il progetto di ricostruzione in anteprima al Memoria Festival : A metà fra scienza e magia, l'illusionista matematico ed esperto di mnemotecnica coinvolgerà i presenti in una prova pratica di alcune tecniche per affinare le abilità del nostro cervello, incluso un ...

Padre Salvatore Perrella. Maria ci mostra il volto materno della chiesa : ... o estetiche, di presenza, a seconda del messaggio: pensiamo per esempio alla Madonna de la Salette, vestita da contadina ma con il diadema regale, che piange per il peccato del mondo. O l'Immacolata ...

Pisa : Pistoletto presenta la sua mostra alla chiesa di Santa Maria della Spina : ... mentre quello centrale rappresenta la nascita di una nuova umanità ed epoca, dove ognuno tende a raggiungere un livello di civiltà nella quale la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la ...

Papa : scandaloso gestire beni della chiesa come fossero personali : Roma, 21 mag. , askanews, Papa Francesco è netto: 'E' molto scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o gestire i beni della Chiesa come fossero beni personali', perché non si può 'parlare di ...

Matrimonio di Harry e Meghan - c’era anche Lady Diana : il posto per lei in chiesa - l’anello di acqua marina della sposa e la canzone di Elton John : Poco più di un anno in una intervista c’è fece il giro del mondo il principe Harry disse che aveva impiegato 20 anni per elaborare il lutto della morte della madre: “Pensare a lei mi avrebbe solo fatto sentire triste e non l’avrebbe riportata in vita”. Ma ieri durante il Matrimonio con Meghan Markle, Lady Diana Spencer c’era. In quel posto vuoto, al primo banco nella cappella di St. George, che era anche il più vicino allo sposo perché ...

