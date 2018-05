La batteria liquida verde di Bettery vince Next Energy 2018

Next energy : premiata la batteria liquida ecosostenibile con la più elevata energia specifica e il più basso costo : Bettery è il nome del progetto che si è aggiudicato la seconda edizione di Next energy, promossa da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per individuare i nuovi talenti dell’energia in Italia. La giuria, presieduta da Catia Bastioli, Presidente di Terna, ha premiato con un voucher di 50.000 euro in servizi il migliore progetto innovativo tra i 10 selezionati all’interno della Call for Ideas, proposti da altrettanti Team di ...