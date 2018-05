La battaglia per salvare la lince dei Balcani | simbolo dell' Albania | è a rischio

Governo - i media internazionali temono per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

Pd - Martina 'Fiducia a Cottarelli'. Renzi 'battaglia casa per casa contro gli estremisti'. Franceschini 'Ora il partito sia unito' : ROMA. Prove di tregua nel partito democratico. L'emergenza istituzionale e politica spinge i leader dem a mostrarsi compatti. O almeno a mettere in campo degli sforzi. 'Abbiamo davanti ore, giorni, mesi, molto difficili', dice Dario Franceschini . Adesso serve un Pd unito. ...

Elena Santarelli - la battaglia di suo figlio contro il cancro : anche Silvia Toffanin in lacrime per le sue parole : Il momento più toccante della puntata di oggi di Verissimo è stato sicuramente quando Silvia Toffanin ha intervistato Elena Santarelli . La showgirl sta combattendo insieme al figlio il cancro del ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile - la sfida infinita! Azzurri per l’impresa - battaglia campale a Kraljevo : la rivincita delle Olimpiadi - stessi sestetti : Una nuova battaglia è alle porte, l’infinita sfida si staglia di fronte agli Azzurri, l’eterno duello sta per consumarsi per l’ennesima volta. Oggi pomeriggio (ore 16.00) l’Italia affronterà il Brasile nella seconda partita della Nations League 2018 di Volley maschile: lo scontro diretto più affascinante, l’essenza della pallavolo moderna, il testa a testa tra due delle migliori squadre in circolazione si consumerà ...

Camilla ha vinto la doppia battaglia per la vita contro epatite e tumore : ora aiuta gli altri malati : Una pagina Facebook dal nome ' Vola solo chi osa farlo ' per aiutare i malati ad affrontare con speranza e determinazione le battaglie che lei ha vinto. Camilla Serafini, 26 anni, è la protagonista di ...

F1 Monaco - Ricciardo : «Sarà una grande battaglia per la pole» : MONTECARLO - Daniel Ricciardo ha impressionato tutti nel giovedì dedicato alle libere, facendo segnare il record della pista. L'australiano si candida così per il ruolo di favorito nella caccia alla ...

F1 - Ricciardo non si fida di Ferrari e Mercedes : “sarà una grande battaglia per la pole position” : Daniel Ricciardo ha fatto un’analisi dei valori in pista, indicando in Ferrari e Mercedes le avversarie più accreditate per contendere la pole alla Red Bull La Red Bull conferma il proprio dominio sul circuito di Montecarlo anche dopo la seconda sessione di prove libere, conclusa con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4 / LaPresse Ancora una volta è Daniel Ricciardo a prendersi la prima posizione, facendo segnare il nuovo ...

Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : arrivo in salita che farà selezione. battaglia in vista per la classifica : Scatta il week-end più importante del Giro d’Italia 2018: domani, giovedì 24 maggio, la prima di tre frazioni che saranno decisive in chiave conquista del Trofeo Senza Fine. diciottesima tappa, partenza da Abbiategrasso, arrivo in cima in quel di Prato Nevoso dopo 196 chilometri: ci sarà sicuramente selezione, gli scalatori proveranno a fare la differenza. Percorso Tanta, tantissima pianura per tre quarti di questa frazione. Si parte dalla ...

Tampon Tax : ecco perché non è soltanto una battaglia di genere : Kaeding, director of special projects della think tank americana indipendente Tax Foundation, il movimento della 'Tampon tax' è paladino, in realtà, di una cattiva politica fiscale: 'L'idea che le ...

Roma - tutti pazzi per Jurassic War : in diecimila a Castel Romano per la battaglia dei dinosauri : Superato il laboratorio Discovery Center, 90 ospiti alla volta salgono a bordo dei vagoni, diretti verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza ...

M5S-Lega - intesa sul premier : Conte in pole. Ma ora è battaglia per il ministero del Tesoro : Oggi pomeriggio, al Quirinale, Matteo Salvini guarderà negli occhi il presidente Sergio Mattarella consapevole di avere in mano il destino del governo del cambiamento. Se nascerà o meno dipenderà molto di più dal leader della Lega e dalla sua interazione con il Capo dello Stato, che da Luigi Di Maio....

TV - Rai5 : “Nati per sopravvivere” - la battaglia per la vita : La natura impone immani sacrifici a chi vuole e deve lasciare una discendenza. La sopravvivenza della specie diventa allora la ricompensa nella infinita battaglia per la vita. Lo spiega il secondo e ultimo episodio della serie in prima visione “Nati per sopravvivere”, in onda domenica domenica 20 maggio alle 14.45 su Rai5. Molti animali combattono fino a rischiare la vita pur di guadagnarsi il diritto di accoppiarsi; alcune specie affrontano ...

Giro d’Italia – Tris d’assi per Elia Viviani : favolosa volata della maglia ciclamino a Nervesa Della battaglia : Elia Viviani vince la tredicesima tappa del Giro d’Italia partita da Ferrara e giunta a Nervesa Della Battaglia. Battuti Bennett e Van Poppel Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia. Il ciclista Della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Nervesa Della Battaglia dopo aver percorso 180 chilometri. Battuti allo sprint Sam Bennett Della Bora Hansgrohe e Van Poppel Della LottoNL Jumbo. Ottimo il ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Ferrara-Nervesa della battaglia. Ultima chance per i velocisti prima delle montagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 180 km da Ferrara a Nervesa della Battaglia. Il percorso odierno è quasi completamente pianeggiante e sarà quindi l’Ultima occasione per i velocisti per mettere la propria firma sulla Corsa Rosa, prima dei tapponi di montagna. L’unica difficolta altimetrica di giornata è il Montello, il cui scollinamento è posto a 19 km dal traguardo. Una salita breve ...