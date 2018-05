Juventus | spunta lo scambio clamoroso con l' Inter | Icardi per Higuain più 50 milioni di

Calciomercato Juventus : spunta Santiago Arias per la fascia - ma non solo Video : A due giornate dalla conclusione del campionato di Serie A è in fibrillazione l'inizio del Calciomercato estivo. La Juventus, come di consueto, è una delle societa' a muoversi prima, specie in Italia, e anche questa volta non sta a guardare. Tante le trattative da portare avanti tra rinnovi di contratti e possibili arrivi. [Video] spunta Santiago Arias È di poche ore fa la notizia , via Sky Sport, dell'interesse dei bianconeri per il terzino ...

Calciomercato Juventus : spunta Santiago Arias per la fascia - ma non solo : A due giornate dalla conclusione del campionato di Serie A è in fibrillazione l'inizio del Calciomercato estivo. La Juventus, come di consueto, è una delle società a muoversi prima, specie in Italia, e anche questa volta non sta a guardare. Tante le trattative da portare avanti tra rinnovi di contratti e possibili arrivi. spunta Santiago Arias È di poche ore fa la notizia , via Sky Sport, dell'interesse dei bianconeri per il terzino Santiago ...

Panchina Juventus - si cerca il sostituto di Allegri : spunta un nome a sorpresa : Panchina Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è alzare il trofeo dopo lo scudetto virtualmente conquistato. Ma si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda la Panchina. Nonostante le dichiarazioni di Marotta il ciclo di Allegri alla Juventus sembra essere finito, si sta cercando un nuovo allenatore. Tanti i nomi valutati: Simone Inzaghi, ...

Bomba dal Veneto : spuntano delle foto di Orsato con la maglia della Juventus? : L'arbitraggio di Daniele Orsato di Schio sta passando giorni duri dopo Inter-Juventus. Nonostante questo, però, proprio oggi la Fifa gli ha comunicato che insieme a Valeri e Irrati parteciperà al Mondiale in Russia come specilista del Var. L'Inter si è arrabbiata e non poco per il suo arbitraggio e per bocca di Antonello ha condannato l'operato di Orsato. Di contro, la Juventus si è lamentata per le eccessive strumentalizzazioni di questi ...

Juventus - non solo terzini : spunta una giovane perla brasiliana : 1 di 4 Successiva TORINO - 'Giochiamo senza terzini' , ha ironizzato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri . In realtà la Juventus si sta muovendo per rivoluzionare le fasce difensive nella ...

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...