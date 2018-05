Juventus | Nedved | ' Higuain e Manduzkic? Non ha senso trattere chi non è felice'

Juventus - Nedved : “strano non vedere in porta Buffon” : “Mi fa strano non vedere Buffon alla Juve, siamo arrivati insieme nel 2001″. Pavel Nedved torna con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, sull’addio del capitano bianconero. “Avere nuovamente una coppia vincente, che ti dà sicurezza, non sarà facile – aggiunge -, con Gigi ho vissuto tutti gli anni prima da calciatore e poi da dirigente. Cosa sceglierà per i futuro? Ha parlato con i familiari e con tutti noi, gli ...

Calciomercato Juventus - Nedved conferma la possibile cessione di Higuain : Calciomercato Juventus – La Juventus lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri, sono ore caldissime, in particolar modo arrivano conferme su una possibile cessione da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain. Una prima conferma arriva anche da Pavel Nedved che ha risposto così alle domande sul Pipita a Sky Sport: “Non siamo preoccupati, Higuain è un nostro ...

Juventus - Nedved : 'Higuain via? Non siamo preoccupati...' : TORINO - Le voci su Higuain , le parole di Nedved . Il calciomercato è cominciato e i rumors dominano le pagine di carta e quelle del web. Il vice presidente della Juventus, parlando ai microfoni di ...

Juventus - Nedved fa luce sul futuro di Mandzukic e Higuain : “i giocatori non vanno trattenuti” : Pavel Nedved ha parlato del futuro di Mandzukic e Higuain, sottolineando come la Juventus non obbligherà nessuno a rimanere controvoglia Tiene banco in casa Juventus il futuro di Mandzukic e Higuain, pezzi pregiati di un mercato che comincia a regalare le prime emozioni. Il club campione d’Italia non ha intenzione di privarsi dei propri attaccanti, ma non tratterrà nessuno controvoglia come sottolineato da Pavel Nedved. Higuain – ...

Juventus - Nedved : 'Futuro Higuain e Mandzukic? Siamo tranquilli. Buffon sceglierà bene' : Settimo scudetto consecutivo, la Juventus si gode le vacanze dopo l'ennesimo trionfo in Italia. Bianconeri proiettati già al futuro, tra addii eccellenti e qualche nuovo innesto ci sono già stati dei ...

Juventus - Nedved smonta le polemiche : “scudetto meritato - sono cent’anni che siamo sotto tiro” : Un’altra stagione esaltante è alle spalle, Pavel Nedved se la gode così come tutta la Juventus. Il dirigente bianconero a margine della ‘Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018’ ha espresso il proprio punto di visto sull’anno appena trascorso, facendo in primis i complimenti ad Allegri. “Diciamo che Allegri ha costruito tutto questo, in quattro anni è stato molto bravo. Bisogna fargli i complimenti. Ora bisogna andare avanti e non guardare a ...

Nedved : “la Juventus pronta a rinforzarsi” : “La prossima stagione tutti vorranno batterci, come sempre, ed è per questo che vogliamo rinforzarci”. I successi degli ultimi anni non hanno tolto la voglia di vincere a Pavel Nedved che, in occasione della XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Club, ha parlato della Juventus, di cui è il vicepresidente. “Il prossimo anno sarà difficile almeno quanto quello appena concluso -ha detto. Il Napoli ha preso un ...

Juventus - Nedved : "Noi animali. A inizio anno spenti - poi le polemiche..." : Pavel Nedved può esultare come tutta la Juve per il settimo scudetto consecutivo: "Oggi direi che va benissimo. E' lo scudetto di Allegri? Certamente, loro sono i protagonisti, Allegri con i giocatori.

Nedved in forma scudetto. E' il portafortuna della Juventus : TORINO - Pavel Nedved ? E' sempre in grande forma. La scorsa settimana, il vice presidente della Juventus si è , ri, vestito da Furia Ceca, ancora una volta, ed è tornato a giocare a Hodonin, per i ...