Juventus | assalto a Busquets | ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero

Juventus - assalto a Kovacic. Allegri pazzo del croato - serviranno 50 milioni : Juventus, assalto A KOVACIC- La Juventus punta il dito su Mateo Kovacic. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Massimiliano Allegri avrebbe indicato l’ex Inter come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Un centrocampista totale, capace di vestire i panni sia della mezz’ala, sia di playmaker, sia le vesti da trequartista. serviranno […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - assalto a Ter Stegen. Dalla Spagna sono certi : pronti 80 milioni : Juventus, assalto A TER STEGEN- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 80 milioni per il portiere del Barcellona Marc-Andrè Ter Stegen. AFFARE POSSIBILE? Con Szczesny garanzia per il futuro e con l’imminente arrivo di Mattia Perin, difficilmente la Juventus […] L'articolo Juventus, assalto a Ter Stegen. Dalla ...

Allegri vara la “nuova Juventus” grazie al calciomercato : un colpo per ruolo per l’assalto alla Champions [FOTO] : La nuova Juventus sta prendendo pian piano forma, dopo il summit di calciomercato tra Allegri e Marotta adesso si passa all’azione per i colpi da mettere a segno La Juventus ha concluso l’ennesimo anno da assoluta padrona del calcio italiano. Coppa Italia e campionato in carniere per i bianconeri, che però sono rimasti ancora una volta a bocca asciutta in Europa. Allegri e soci hanno più volte rivelato in tutta sincerità che ...

Calciomercato Juventus - ecco il nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Mercato Juventus : pronti 4 colpi da 200 milioni per l'assalto alla Champions? Video : La Juventus si è regalata il primo trofeo stagionale battendo il Milan nella finale di Coppa Italia con un roboante 4-0 che ha letteralmente annichilito i rossoneri. Dopo un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre, con i rossoneri che non sembravano essere in difficolta', dal 56esimo minuto di gioco sui ragazzi di Gattuso si è abbattuto un autentico ciclone. A sbloccare la partita è stato il marocchino Medhi Benatia che ha battuto ...

Juventus - assalto a Cancelo e Milinkovic-Savic : c’è il piano Marotta : Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato. Marotta e Paratici sarebbero pronti a rifondare il centrocampo e parte della difesa. Certi gli addii di Khedira, Lichtsteiner e Asamoah. La Juventus sarebbe pronta a concentrare tutti i suoi sacrifici economici su Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenterebbe un ottimo […] L'articolo Juventus, assalto a Cancelo e ...

Digne-Barcellona verso l'addio : Juventus pronta all'assalto : BARCELLONA - Il compito di una buona riserva non è solo quello di sostituire e, per quanto possibile, non far rimpiangere il cosiddetto titolare, ma anche e soprattutto quello di fargli sentire il ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Juventus all'assalto di un giocatore dell'Inter Video : All'orizzonte c'è l'ultimo scorcio di campionato e per molte squadre è ancora il tempo di rincorrere i propri obiettivi. Non fanno eccezione le storiche rivali del calcio italiano: #Juventus ed #Inter. I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e sognano quello che sarebbe uno storico triplete. Quello centrato nel 2010 da un'Inter che, invece, oggi è costretta a rincorrere. I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova identita' che li possa ...