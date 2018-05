Juve | via un big | al suo posto chi può arrivare?

Caso Bucci : l'ex ultras dei Drughi della Juve picchiato prima che si buttasse dal viadotto? : Dopo aver chiesto ed ottenuto che il fascicolo inerente alla misteriosa morte di Raffaello Bucci , l'ex ultras dei Drughi della Juve, deceduto in seguito ai traumi riportati cadendo da un cavalcavia ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL REAL MADRID/ Le parole dopo la finale di Champions : tifosi di Juve e Napoli sognano : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:12:00 GMT)

DIRETTA / Juventus Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:40:00 GMT)

In Spagna sicuri : 'Rabiot si offre alla Juventus : contatti avviati' : MADRID , Spagna, - Il rifiuto di vestire il ruolo di 'riserva a casa' dopo la mancata convocazione per i Mondiali è diventata un caso di Stato e potrebbe soingere Adrien Rabiot lontano dalla Francia . ...

Juventus - rivoluzione in attacco : via Mandzukic e Higuain - dentro Morata e... - : ... eventualmente, rimpiazzare due calciatori di spessore come l'argentino ed il croato, ma la Vecchia Signora ha già un progetto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre allo spagnolo ...

Perin : 'Probabile vada via dal Genoa. Juve? Nessuna paura di fare il secondo' : Mattia Perin , portiere del Genoa obiettivo della Juve per il post Buffon , ha parlato a Premium Sport del suo futuro: 'E' probabile che io vada via, anche se ancora non si sa dove. Non ho paura di giocarmi le mie carte in un top club.' SULLA JUVE - 'fare il secondo alla Juve? In ogni grande ...

Perin : 'Via dal Genoa per la Champions'. La Juve ha un piano - ma il Napoli c'è : L'APERTURA - Ne aveva parlato chiaramente il direttore generale rossoblù Perinetti a Premium Sport prima del match: 'Perin vuole giocare la Coppa più importante e vedremo se sarà accontentato, ...

DIRETTA/ Juventus Verona (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:45:00 GMT)

SCINTILLE ALLEGRI-NAPOLI : "PIÙ RISPETTO PER LA JuveNTUS"/ Il tecnico verso la permanenza - poi via al mercato : Allegri: "Probabilità altissime che resti alla Juventus". Conferenza stampa pre-Verona, il tecnico bianconero ha parlato anche del confronto col Napoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:22:00 GMT)

Juventus - adesso cambiano le strategie in fascia : Spinazzola out 6 mesi - Asamoah e Lichtsteiner via - in arrivo rinforzi! : Juventus alle prese con le prime mosse di calciomercato, la società dovrà mettere una pezza al via vai sulle corsie di difesa: tutte le novità La Juventus deve iniziare a mettere una pezza sulle fasce in difesa. Si tratta di una zona del campo nel quale i bianconeri si trovano improvvisamente in difficoltà, a causa di alcuni eventi che sommati creano una certa emergenza. In primis le scadenze dei due contratti di Asamoah e Lichtsteiner, fanno sì ...

Calciomercato Juventus - sale Godin se va via Benatia : TORINO - Il mercato è fatto di incastri e nel caso della Juventus un sacrificio in nome del bilancio viene fatto ogni estate. Dopo Vidal , 2015, , Pogba , 2016, e Bonucci , 2017, , il maggior ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Juventus - Allegri : 'Ora tutti al mare. Futuro? Se non mi mandano via - resto' : Lo scudetto bianconero, il settimo consecutivo, il quarto di fila con Max Allegri in panchina. Trionfo della Juventus in campionato arrivato dopo il pareggio per 0-0 dell'Olimpico contro la Roma, poi ...

Henry : 'Juve - sono andato via io!'. Ince : 'Inter - sarei rimasto'. E' derby su Netflix : Dopo due settimane, volevo… Ma poi mi sedetti e ripensai che il ragazzino spavaldo che giocava anni prima al West Ham stava giocando per uno dei club più forti al mondo, l'Inter, doveva ...