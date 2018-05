Juve | per Higuain resta viva l' ipotesi Chelsea

Heysel 33 anni dopo - la Juve ricorda : 'Impossibile trovare un senso per quella tragedia' : Capire come in un battito di ciglia una serata di festa si sia trasformata in una delle più immani tragedie della storia dello sport, come una notte di pallone, palpitazione, sorrisi e lacrime, ...

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

Perin-Juventus : ore bollenti : TORINO - E' una questione di giorni: dentro o fuori e la sensazione forte è che dentro , la Juventus , finirà quel piccolo fenomeno di Mattia Perin . Un ragazzo che a 25 anni sente da un pezzo che il ...

Preziosi : 'Perin-Juventus? Non ho fissato un prezzo' : TORINO - Anche Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha commentato la trattativa con la Juve per Mattia Perin a margine dell'assemblea di Lega: ' Non ho fissato un prezzo. Si discute, ci si rivede. ...

Calciomercato Juve - super colpo Icardi? Ecco il piano per l'argentino Video : Arrivano clamorose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, il primo obiettivo del club bianconero per questa sessione estiva è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano è reduce da una stagione straordinaria all'Inter, nella quale ha segnato ben ventinove reti, trascinando i nerazzurri alla qualificazione in Champions League. Icardi ha una clausola di centodieci ...

Calciomercato Juventus - la richiesta di Allegri per il centrocampo : problema contropartita per Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i bianconeri avrebbero avviati contatti con l’entourage di Kovacic, calciatore del ...

Mercato : Juve - Kovacic a fuoco lento. E oggi incontro in Lega per Perin : Riavvolgiamo il nastro e leggiamo. Ecco cosa disse Max Allegri nel 2015, non esattamente una bocciatura: "Nonostante la giovane età credo che Mateo Kovacic abbia un grande futuro davanti a sé: ha ...

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per la Champions : ecco i nomi Video : La Juventus ha intenzione di fare un mercato di primo piano in questa sessione estiva. Beppe Marotta ha ammesso di trattare due calciatori che vorrebbero tornare a Torino. Stiamo parlando di Paul Pogba e di Alvaro Morata. Il centrocampista francese non si è mai ambientato al Manchester United, come dimostra il fatto che il tecnico dei Red Devils José Mourinho lo ha lasciato spesso in panchina nella stagione appena passata. Lo stesso discorso ...

La Juventus ha chiuso per un attaccante Video : La Juventus riparte dal mercato e lo fa nel migliore dei modi. Ha infatti aperto una serie di trattative importanti, con il tedesco Emre Can che lunedì dovrebbe presentarsi a Vinovo per sostenere le visite mediche, per poi divenire in maniera ufficiale un giocatore importante del prossimo centrocampo juventino. [Video] Intanto la dirigenza bianconera ha chiuso per l'acquisto di un giovane bomber Si tratta di Pablo Moreno del Barcellona un ...

Juventus - ritorno di fiamma per Icardi. Ma l'Inter vuole blindarlo : ritorno di fiamma tra la Juventus e Mauro Icardi . Il club bianconero pensa all'attaccante dell'Inter, già osservato speciale di Marotta e Paratici due anni fa, per rinforzare l'attacco, soprattutto ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Howedes : “ecco la decisione per la prossima stagione” : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra. Molto probabilmente non farà parte della rosa il difensore Howedes, ecco le parole del diretto interessato in un’intervista rilasciata alla BILD: “non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Dovrei tornare in Germania. Mi sento molto bene a Torino. Abbiamo parlato di ...

Juventus-Emre Can - ora ci siamo : il centrocampista domani in città per le visite mediche : Juventus-Emre CAN- Dopo una lunga telenovela di mercato, la Juventus si prepara a mettere le mani su Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista tedesco potrebbe arrivare a Torino già domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. 4 o 5 ANNI DI CONTRATTO Emre Can […] L'articolo Juventus-Emre Can, ora ci siamo: il centrocampista domani in città per le visite mediche ...