' Jorginho | il Napoli rifiuta l' offerta di 45 milioni del City'

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso l’addio : il nome il pole per il sostituto : Calciomercato Napoli – Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di Calciomercato che lo attende. A Radio Kiss Kiss, Joao Santos ha analizzato la possibilità per il suo assistito di seguire Sarri al Chelsea, ma anche l’ipotesi City al fianco di Guardiola che già si è fatto vivo con l’agente. “L’arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa, ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno ...

Paredes al Napoli?/ Contatti con lo Zenit per l'ex Roma - ma va risolto il nodo Jorginho : Leandro Paredes piace molto al Napoli, e in questa sessione di calciomercato i partenopei potrebbero strapparlo allo Zenit San Pietroburgo anche se devono risolvere il nodo Jorginho(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:47:00 GMT)

Calciomercato Napoli - contatto con Paredes : sarà lui il dopo-Jorginho? : Jorginho minaccia di andar via da Napoli ed il patron De Laurentiis va subito all’assalto di uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione Il Napoli è pronto a scatenarsi. Dopo l’arrivo di Carletto Ancelotti sulla panchina partenopea, adesso è giunto il momento di pianificare le mosse di Calciomercato che Giuntoli dovrà mettere a segno nelle prossime settimane. Il primo passo è stato fatto in merito al regista di ...

Jorginho verso l’addio al Napoli? L’agente parla delle “idee inglesi” per il regista : Jorginho richiestissimo in Premier League, sia Guardiola che Sarri vorrebbero affidare la regia delle proprie squadre al calciatore del Napoli Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato per la prima volta in questa lunga sessione di calciomercato che lo attende. Il suo assistito, il centrocampista del Napoli, sarà uno dei calciatori più richiesti del mercato estivo, dopo un’annata splendida alla corte di Sarri. parlando a Radio Kiss ...

Calciomercato Napoli/ News - assalto per Jorginho : gli azzurri chiedono 60 milioni (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, assalto per Jorginho da parte del Manchester City. Gli azzurri per lasciarlo partire però chiedono sessanta milioni di euro subito. (oggi, 20 maggio 2018)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:57:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - 4 top club su Jorginho. Leno erede di Reina? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime sulla squadra di Maurizio Sarri: sono quattro i top club europei sulle tracce del regista italo-brasiliano Jorginho. Bernd Leno al posto di Pepe Reina?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:26:00 GMT)

L'agente di Jorginho : "Trattiamo con il City : trovare l'accordo è facile. Ma dipende dal Napoli" : Il procuratore del brasiliano: "Decide il club visto che il giocatore ha ancora due anni di contratto". Giuntoli su Torreira

Calciomercato Napoli - l'agente di Jorginho : «Su di lui 4 big inglesi» : Napoli - "Io sono in Brasile, nessuno mi ha chiamato dal Napoli . Mi hanno chiamato invece delle squadre inglesi, Liverpool, Manchester City ma anche Arsenal e Chelsea" . Lo ha detto a Radio Crc l'...

Calciomercato Napoli - il Manchester City su Jorginho : primi contatti tra i club : Jorge Luiz Frello Filho, in arte Jorginho. E' questo il nome in cima alla lista della spesa del Manchester City, che punta sul giocatore brasiliano per rinforzare il proprio centrocampo. Trentasette ...

L'agente di Jorginho : 'Il suo futuro? Al Napoli o all'estero' : Napoli - ' Abbiamo ancora 2 partite da giocare, vediamo come finirà il campionato del Napoli e poi penseremo a tutto il resto '. Ospite di Radio Crc nella trasmissione 'Si gonfia la rete', Joao Santos ...

Napoli - attento : il Barcellona punta Jorginho : Jorginho piace non solo al Manchester City ma anche al Barcellona . Secondo quanto riferito da Sky Sport , infatti, il club blaugrana starebbe pensando a Jorginho come riserva a centrocampo. L'addio di Iniesta apre una casella in mediana e si sta pensando al regista del Napoli da poter alternare a ...

Napoli - fissato il prezzo di Jorginho : le cifre : Punto fermo del Napoli , Jorginho in estate può partire. Come scrive la Gazzetta dello Sport , la dirigenza campana ha fissato il prezzo del centrocampista ex Verona: 40 milioni di euro. Pep Guardiola ci sta pensando per il suo Manchester City .

Napoli - rivoluzione senza Sarri : via Jorginho e Mertens - blindato Zielinski : Dalla permanenza di Maurizio Sarri dipende anche il futuro di diversi giocatori, in qualche modo legati all'allenatore per motivi tecnici e professionali, spiega Mimmo Malfitano nell'articolo sulla ...