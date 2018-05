Izzo | due fascicoli a Perugia sulla morte di Rossella Corazzin

Juventus - sarà l’ultima anche per Marchisio? Sirene e scarso utilIzzo : due indizi fanno una prova : Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione dopo aver vissuto un’annata da panchinaro alle spalle di Pjanic, Matuidi e Khedira Claudio Marchisio oggi giocherà titolare contro il Verona, una delle poche gare dal primo minuto di questa stagione in Serie A. Difficile parlare del calciatore della Juventus in toni negativi, dato che è sempre stato un esempio sotto diversi punti di vista. Pacato, professionale, ...