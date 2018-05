Italia sotto attacco | -3% | | chi specula contro Roma?

L'Italia sotto attacco : spread sopra 320 | Salvini pronto a spaccare il centrodestra : Alleanza? Solo se cambio passo su Ue : "La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee". A chiarirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale spiega di non potersi alleare "con chi mi dice che l'Europa va bene così". E sottolinea che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per L'Italia sarebbe molto positivo, lui, Conte, Sapelli".--Toti: "No tecnici, centrodestra per risolvere problemi" -"No ...

Italia ancora sotto pressione - lo spread vola verso quota 300 : MILANO - Ore 10.40. Raffica di vendite sui titoli di Stato Italiani, con lo spread Btp/Bund che sfiora quota 300 punti, con un balzo di oltre 60 punti rispetto alla chiusura di ieri, tornando ai ...

Italia sotto assedio - banche sbandano a colpi di spread. La Bce non basta - paura in vista di aste Bot e Btp : L'aggravarsi della crisi politica sta spingendo gli investitori a vendite copiose di BTP nonostante il supporto della Bce che nell'ultima settimana starebbe acquistando titoli di Stato Italiani per ...

Italia (ancora) sotto pressione : lo spread vola - Borsa in forte calo : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti per poi volare ad oltre 260, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è...

Italia ancora sotto pressione - lo spread vola oltre quota 250 : MILANO - Ore 8.40. Non si allenta la tensione sui titoli di Stato Italiani, in attesa che il presidente incaricato Carlo Cottarelli si presenti in parlamento per chiedere una fiducia che, stando alle ...

«Attenzione a non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito Italiano» : Non può esserci crescita con un aumento del debito pubblico ma solo un indebolimento della nostra economia a scapito delle categorie più deboli». A volte si dimentica che quel debito serve a fare ...

Moody's : rating Italia sotto osservazione - possibile downgrade : Si rischia una retrocessione dalla classe di 'BAA2'. Ieri lo spread ha toccato i 217, per poi chiudere a 204 - I tempi per il nuovo governo che si allungano pesano in borsa, ieri Piazza Affari ha ...

Moody's avverte l'Italia : rating sotto osservazione : Mentre continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Mattarella su Paolo Savona all'Economia , arrivano cattive notizie per il nuovo governo, ancora prima di insediarsi. L'agenzia di valutazione del credito Moody's ha annunciato di aver avviato la procedura di revisione del rating ...

Moody's mette l'Italia sotto l'osservazione - spread alle stelle : golpe finanziario su Lega e M5s : Un terremoto che farebbe collassare prima le banche, e poi l'economia. La notizia arriva nella tarda serata di venerdì. La grande finanza si muove contro il governo di Lega e M5s , non ancora nato, e ...

Governo - scontro su Savona. Moody's : rating Italia sotto osservazione - : Lega e M5S compatti sul nome dell'economista che non convince il Colle. Salvini minaccia il ritorno alle urne e su Facebook: "Sono molto arrabbiato". Like di Di Maio. Sale lo spread

Bomi Italia - sottoscritto finanziamento da 20 milioni di euro : Bomi Italia ha sottoscritto con un pool di banche un c ontratto di finanziamento per la concessione di una linea di credito a medio-lungo termine per 20 milioni di euro . Il finanziamento, spiega la ...

Italia sotto esame : Il braccio di ferro tra Mattarella ed i giovani sovranisti Salvini e D Maio si sta svolgendo sul nome del Ministro dell'Economia, che la UE gradirebbe europeista, per frenare gli azzardi degli ...