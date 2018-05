Italia | Fabbricini | ' Candidato Lega è opportuno per il bene del calcio'

“Vogliamo Buffon per Italia-Olanda” - le intenzioni di Fabbricini e Mancini : “Volevo chiamare Buffon e parlarci in funzione dell’amichevole di Torino, per dirgli che lo vorrei lì con la squadra in qualche modo. Non l’ho potuto trovare, sono stato impegnato anche io qualche giorno, ma appena possibile lo chiamerò e credo che lo stia facendo anche Mancini, che oggi è a Milano ma sta tornando a Roma”. Lo dice il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commentando la decisione di Buffon di chiudere con la ...

Calcio : Italia e Roberto Mancini ai dettagli. Fabbricini : “È fatta” : “Stiamo limando qualche aspetto, ma possiamo dire che per Mancini c.t. dell’Italia è fatta”. A parlare è il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini: ormai manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale, con Roberto Mancini che diventerà il nuovo allenatore della nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano è sbarcato oggi a Roma dopo le dimissioni con lo Zenit e sta limando i dettagli con la FIGC sul ...

Nazionale - Mancini è a Roma : "Felice di essere in Italia". Fabbricini : "Stiamo limando i dettagli ma è fatta" : L'ex tecnico dello Zenit è pronto per la panchina azzurra. L'annuncio del commissario straordinario della Figc

Italia - Fabbricini : "Mancini disponibile a fare il c.t. Ma di soldi parleremo il 13" : Roberto Mancini c.t. azzurro, ci siamo. La conferma oggi arriva dal commissario della Federcalcio Roberto Fabbricini. "Ieri c'è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager ...

CT Italia - ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale - incontro segreto ma il commissario Fabbricini (Figc) glissa : Ct ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Italia - Fabbricini : 'Commissario tecnico? Al completo per la sfida del primo giugno contro la Francia' : Il commissario della FIGC , Roberto Fabbricini , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale del Torneo di Viareggio tra Inter e Fiorentina : 'Ieri nella parte della finale della gara abbiamo reagito. Credo sia stato importante per la formazione e per la crescita di ...

Italia - Fabbricini : 'Prossimo ct? Terremo conto dell'aspetto economico' : TORINO - ' Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono ...

Nazionale - Fabbricini dà il benservito a Di Biagio : l’Italia avrà un nuovo Ct : Il Commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, ha già tacitamente bocciato Di Biagio. Le sue parole rilasciate alle tv prima della gara contro l’Argentina, rivelavano chiaramente l’intenzione d’andare a pescare altrove il nuovo Ct della Nazionale italiana, dopo la sconfitta contro l’Albiceleste poi, le parole assumono un senso ancor più chiaro. Fabbricini è alla ricerca di un big per la panchina, come rivelato dunque nel ...