Italia | Cottarelli in Stand by | fiducia tecnica o voto a luglio

Cottarelli al Colle - ma preoccupa lo spread; Visco : 'Il destino dell'Italia e' quello dell'Europa' : ... arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, che dipinge Bergoglio come un Pontefice 'fortemente critico nei confronti di un'economia capitalista svincolata da ogni legge etica'. Anche il suo modo ...

Al Senato si dovrebbe discutere di AlItalia ma una gazzarra montata ad arte blocca Cottarelli : In un solo caso l'applauso dell'emiciclo del Senato è unanime. Quando il capogruppo della Lega Gian Marco Centinaio dice: "Si torni subito al voto, anche a luglio". Almeno su questo i partiti, dal Movimento 5 Stelle al Pd, passando per Forza Italia, sono tutti d'accordo. Per il resto la seduta di Palazzo Madama, in concomitanza con il colloquio al Colle tra il premier incaricato Carlo Cottarelli e il Capo dello Stato, è una ...

Cottarelli al Quirinale - Commissario Ue : 'Mercato indurrà l'Italia a non votare i populisti' : Pronta la lista dei ministri del premier incaricato Carlo Cottarelli , arrivato al Quirinale . Martina propone al Pd di astenersi sulla fiducia al nuovo governo. Spread Btp-Bund a due anni vola a 313 ...

Cottarelli sale al Quirinale alle 16 : 30 - Commissario Ue : 'Mercati insegneranno agli Italiani a votare per la cosa giusta' : Lo ha affermato il Commissario Ue all'Economia, Pierre Moscovici, sottolineando che "tutti come europei siamo attaccati all'idea dell'Italia pienamente europea, al cuore della zona euro, e ci ...

Salvini : 'Alleanza con Forza Italia solo se vuole cambiare le regole europee' - Il Pd si astiene sul governo Cottarelli : "Ammiro Mattarella, ha fatto un grande lavoro per difendere la società e l'economia Italiana ed il futuro del Paese nella Ue", ha aggiunto. "Il vero pericolo - ha detto - sarebbe stato avere dei ...

Governo - Mario Cottarelli : “Sbagliato non dare fiducia a mio fratello - vuole fare bene dell’Italia” : “Ricordo mio fratello, soprattutto, quando eravamo bambini. Quando mi proteggeva”. A parlare è il fratello minore di Carlo Cottarelli, Mario. “Ho appreso la notizia dell’incarico di Governo a mio fratello con entusiasmo. Poi, però è subentrata la preoccupazione, perché ci sono forti pregiudizi nei confronti dei governi tecnici. Ma sarebbe sbagliato non dare la fiducia a Carlo, perché il suo mandato avrà breve durata e ...

Spread alle stelle - Borsa in picchiata : Italia verso il disastro. Quando Carlo Cottarelli diceva : 'Default improbabile' : Un'altra giornata di panico puro in Borsa e sui mercati. Martedì mattina lo Spread vola a 260 punti base a fronte dei 233 della chiusura di lunedì; il rendimento dei titoli decennali schizza al 2,83 ...

Cottarelli al Quirinale con lista ministri - Rossi - BankItalia - o Boeri a Economia. Ma governo non supererà prova fiducia : Mentre l'Italia vive una forte crisi istituzionale dopo il nulla di fatto del governo M5S-Lega, mentre Luigi Di Maio annuncia una grande mobilitazione contro quello che da più parti viene considerato ...

Incarico a Cottarelli - l’Italia si divide in pro e contro : Mattarella minacciato di morte : Il Paese si divide, sui social network e nelle piazze, sull'appoggio o la condanna a presidente Mattarella. Toni duri e minacce su cui la Polizia postale ha avviato un monitoraggio, con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria i commenti che contengano reati perseguibili d'ufficio.Continua a leggere

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Silvio Berlusconi - il siluro al Colle dopo la telefonata con Matteo Salvini : Forza Italia non darà la fiducia a Cottarelli : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli. Silvio Berlusconi in una nota ha chiarito la posizione del suo partito, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di rompere l'alleanza con ...