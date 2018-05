Italia-Arabia Saudita | buona la prima del Mancio

Blastingnews

: Stasera amichevole di calcio tra Italia e Arabia Saudita. Utile ricordare che il commercio di armi tra i due paesi… - amnestyitalia : Stasera amichevole di calcio tra Italia e Arabia Saudita. Utile ricordare che il commercio di armi tra i due paesi… - repubblica : Italia-Arabia Saudita 2-1: Balotelli fa partire gli azzurri di Mancini [news aggiornata alle 23:07] - Gazzetta_it : #ItaliaArabiaSaudita 2-1: #Balotelli e #Belotti in gol, #Mancini debutta con il sorriso -

(Di martedì 29 maggio 2018)laper la nuova nazionalena guidata dal CT Roberto Mancini VIDEO che si è imposta per 2-1 sull', ritrovando un successo che mancava ormai da cinque partite. Una vittoria che fa morale e permette di far partire bene la rifondazione della maglia azzurra, cercando di scrollarsi di dosso la delusione per non essere andati al Mondiale in Russia. Oltre al risultato, ciò che si aspettava di capire maggiormente era la prestazione della squadra, come avrebbe giocato, con quale filosofia ma sopratutto la risposta di alcuni giocatori del gruppo azzurro. Tra questi, il nome più gettonato è stato quello di Mario Balotelli VIDEO, che non giocava in Nazionale da quattro anni. Una prova discreta per Supermario, impreziosita anche dal gol che ha sbloccato il risultato. In campo ha dimostrato impegno, serieta' e corsa nonostante non fosse ancora al 100%, ...