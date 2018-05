Istat | fiducia consumatori in caduta | giù anche imprese

Istat : peggiora la fiducia di imprese e famiglie : Dopo che nel trimestre scorso si è registrata una crescita costante che si è attestata attorno ad uno 0,3%, l'economia italiana ha successivamente segnato il passo -

Istat : economia in affanno - peggiora fiducia di imprese e consumatori : ROMA , WSI, Si rafforzano i segnali di rallentamento nell 'economia italiana che delineano uno scenario di minore intensità della crescita. Lo rende noto l'Istat nella sua ultima nota mensile di aprile in cui afferma che l'indice composito del clima di ...

Istat : “In calo la fiducia dei consumatori e delle imprese” : Istat: “In calo la fiducia dei consumatori e delle imprese” Istat: “In calo la fiducia dei consumatori e delle imprese” Continua a leggere

Istat : in aprile fiducia imprese 105 - 1 punti. Crolla commercio : Roma, 24 apr. , askanews, Nel mese di aprile, l'indice di fiducia delle imprese scende a 105,1 dai 105,9 punti del mese di marzo. Lo comunica l'Istat. 'Con riferimento alle imprese, si stima che il ...

Istat : Confcommercio - peggioramento fiducia sintomo incertezza : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il peggioramento del clima di fiducia rilevato ad aprile, sia sul versante delle famiglie sia delle imprese, è sintomatico del clima d’incertezza che caratterizza l’attuale fase congiunturale; da alcuni mesi, infatti, produzione e occupazione sono in rallentamento”. Questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati diffusi oggi dall’Istat.Per Confcommercio, ...

Istat : Confcommercio - peggioramento fiducia sintomo incertezza : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il peggioramento del clima di fiducia rilevato ad aprile, sia sul versante delle famiglie sia delle imprese, è sintomatico del clima d’incertezza che caratterizza l’attuale fase congiunturale; da alcuni mesi, infatti, produzione e occupazione sono in rallentamento”. Questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati diffusi oggi dall’Istat.Per Confcommercio, ...

Istat : giù fiducia consumatori e imprese : "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il Codacons, secondo cui si tratta di una"diretta conseguenza del clima di incertezza politica".

Istat : giù fiducia consumatori e imprese : "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il Codacons, secondo cui si tratta di una"diretta conseguenza del clima di incertezza politica".

Istat : giù fiducia consumatori e imprese : 10.53 Peggiora la fiducia di consumatori e imprese ad aprile.La fiducia dei consumatori cala da 117,5 a 117,1 e quella delle imprese da 105,9 a 105,1. Così l'Istat. Flessioni nel manufatturiero (da 108,9 a 107,7),nei servizi(da 107,2 a 106,4) e nel commercio al dettaglio (da 105,0 a 97,5).In deciso aumento,invece,le costruzioni (da 132,6 a 135,2). "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il ...

Istat : cala fiducia consumatori e imprese : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Ad aprile il clima di fiducia peggiora sia per i consumatori sia per le imprese. In particolare, per le imprese manifatturiere si registra un netto peggioramento delle attese ...

Istat : peggiora la fiducia di consumatori e imprese : "Ad aprile il clima di fiducia peggiora sia per i consumatori sia per le imprese. In particolare, per le imprese manifatturiere si registra un netto peggioramento delle attese sugli ordini". Lo ...

Istat : cala fiducia consumatori e imprese : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Ad aprile il clima di fiducia peggiora sia per i consumatori sia per le imprese. In particolare, per le imprese manifatturiere si registra un netto peggioramento delle attese ...

Istat : sale fiducia consumatori a marzo : ANSA, - ROMA, 27 MAR - A marzo 2018 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta da 115,7 a 117,5, segnando così il livello più alto dopo gennaio 2016 quando era 118,4. Lo segnala l'Istat, ...

Istat : sale fiducia consumatori a marzo : ANSA, - ROMA, 27 MAR - A marzo 2018 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta da 115,7 a 117,5, segnando così il livello più alto dopo gennaio 2016 quando era 118,4. Lo segnala l'Istat, ...