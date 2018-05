Inter tra mercato e fairplay

La Lazio tuona : il comportamento dell’Inter con De Vrij ed i torti arbitrali : Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha alimentato le polemiche attorno al caso De Vrij ed ai presunti torti arbitrali Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ci ha abituati ad esternazioni senza peli sulla lingua. Il laziale parla spesso attraverso il sito della società, ma stavolta è stato interpellato da RadioCrc in merito alle ultime vicende di casa Lazio. “Alla vigilia della ...

Così nascono le canzoni di Vasco Rossi - primo video dell’Intervista di Red Ronnie tra passato e futuro col VascoNonStop Live : Sono soprattutto e inevitabilmente le canzoni di Vasco Rossi, quel microcosmo narrativo di parole e musica su cui si fonda una carriera peculiare e di sicuro unica nel suo genere, le grandi protagoniste del'intervista che il Blasco ha realizzato con Red Ronnie alla vigilia del VascoNonStop Live, il nuovo tour con cui il cantautore di Zocca torna a girare gli stadi italiani nel mese di giugno. Una lunga chiacchierata nel Grande Albergo di ...

Governo - i media Internazionali temono per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

Icardi e Higuain agitano il mercato Tra Inter e Juventus aria di scambio choc : 'Lui non ha mai dato segnali di insofferenza, ma viviamo in un mondo in cui un mattino qualsiasi ci sono società che possono pensare di venire a prenderti un giocatore. Nel caso, dovremo trovarne uno ...

Un conflitto di Interessi dietro il trasferimento dell'ambasciata Usa in Israele? : ... mentre l'ufficio del primo ministro israeliano ha detto che 'è assurdo affermare che la decisione di trasferire l'Ambasciata a Gerusalemme e attuare la politica decennale dello Stato di Israele in ...

Paolo Bonolis a L'Intervista : 'Ero balbuziente' - le trappole social della moglie : Buche e frecciatine a Virginia Raggi per iniziare L’Intervista in maniera scoppiettante. Paolo Bonolis è stato il protagonista della puntata del 28 maggio della trasmissione televisiva condotta da Maurizio Costanzo [VIDEO]. Il giornalista ha stuzzicato il presentatore di Avanti un altro sui problemi del manto stradale romano che hanno condizionato l’ultima tappa del Giro d’Italia. “Noi ci conviviamo tutti i giorni con il problema delle buche. ...

Red Ronnie incontra Vasco Rossi prima del Tour 2018 : Intervista integrale. : L’intervista di Vasco Rossi realizzata da Red Ronnie nel Grande Albergo di Rimini in occasione delle prove del Tour 2018 sarà disponibile in esclusiva su OM in 6 appuntamenti a partire da martedì 29 maggio. Settimana dopo settimana in concomitanza col Vasco No Stop Live 2018 vi regaleremo una clip estratta da quella che Red ha definito “l’intervista a Vasco più bella degli ultimi 20 ...

Inter - Thohir ammette : “c’è una clausola nel contratto di Icardi - ma non per tutti…” : Erick Thohir ha parlato della clausola presente nel contratto di Icardi, ancora il rinnovo auspicato non è stato concretizzato Erick Thohir è ancora in carica come presidente dell’Inter, mantenendo le quote minoritarie della società nerazzurra. Thohir, parlando agli indonesiani di Top Skor, ha affrontato l’argomento calciomercato, in relazione sopratutto a Mauro Icardi. Il capitano vivrà una calda estate di trattative, richiesto da ...

Inter - de Vrij : 'Ho firmato un contratto di cinque anni : qui crescerò ancora' : Un'ulteriore conferma: Stefan de Vrij sarà un calciatore dell'Inter a partire dalla prossima stagione. L'ha annunciato lo stesso difensore, dal ritiro della nazionale, dove ha rilasciato alcune ...

De Vrij - prime parole da Interista : “vi svelo il mio contratto” : De Vrij ha parlato per la prima volta da calciatore dell’Inter dopo la tanto discussa gara d’addio con la Lazio giocata proprio contro i nerazzurri Stefan De Vrij allo scoperto, dopo mesi di chiacchiere sul suo conto, l’olandese ha parlato del suo futuro che sarà nerazzurro. Ai colleghi di Algemen Dagblad, il difensore ha infatti confermato: “Ho firmato con l’Inter un contratto di cinque anni. Non vedo l’ora ...

Governo - pubblicati i nomi dell’esecutivo mancato. Di Maio a Sviluppo e Lavoro - Salvini agli Interni. Entrambi vicepremier : Dovevano giurare lunedì mattina al Quirinale. Erano pronti per dare vita al primo Governo M5s-Lega della storia repubblicana. Ma la decisione del capo dello Stato di non accettare il nome di Paolo Savona al dicastero del Tesoro (posta come un aut aut da Matteo Salvini e Luigi Di Maio) ha fatto naufragare le trattative. Ora il leader del Movimento 5 stelle ha pubblicato la lista integrale della squadra dell’esecutivo presentata dal premier ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Lotta - Trofeo Internazionale Città di Sassari 2018 : pioggia di podi per l’Italia - cinque vittorie tra i senior. Duplice podio per il bronzo europeo Jacopo Sandron : Italia sugli scudi in occasione del 23° Torneo Internazionale Città di Sassari-Memorial Matteo Pellicone. Gli azzurri hanno conquistato ben 31 podi al Palaserradimigni, tra cui circa la metà, ben 15, nelle categorie senior. L’Italia ha fatto la differenza soprattutto nello stile libero e nella Lotta femminile. Aron Caneva ha trionfato nella categoria -74 kg stile libero, mentre William Raffi è salito sul gradino più alto del podio nei -92 ...

Terminato al Lingotto di Torino l'Intervento per neutralizzare l'ordigno bellico : E' Terminato con oltre un'ora di anticipo rispetto al previsto l'intervento per neutralizzare l'ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo vicino a ...