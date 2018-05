Inter | Spalletti scrive a Kondogbia | ' Ti pentirai del Valencia'

Inter : Spalletti blocca la partenza di Icardi - : ... assieme apporteremo le modifiche e i miglioramenti che servono per giocare la competizione più importante al mondo ". L'allenatore di Certaldo ha anche aggiunto: " Lautaro Martinez è un calciatore ...

Consegnata a Luciano Spalletti una Volvo XC40 grazie alla partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano : La consegna dell’auto a Luciano Spalletti è avvenuta presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile Luciano Spalletti aveva già ricevuto una XC60 al momento dell’annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo scorso autunno. Oggi, dopo l’accesso alla Champions League appena conquistato, il Mister sale a bordo del modello di maggior successo fra quelli della attuale produzione di Volvo. Con colori ...

Inter - Spalletti : "Icardi? Se partisse andrebbe sostituito" : Intervenuto al 'Memorial Galli', il tecnico nerazzurro ha usato parole sibilline per il futuro dell'argentino: ''Vuole restare ma dobbiamo essere pronti in caso di addio''

Spalletti : 'Rinnovo - non ci sono novità. Sarri? Gli lascio la panchina dell'Inter. Lautaro è pronto - de Vrij e Asamoah...' : Magari non abbiamo fatto tutti i passi avanti che i campioni del mondo di chiacchiere si aspettavano' SUI NUOVI ACQUISTI - De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti ...

Inter - Spalletti : 'Tutti sogniamo una notte da Zidane. Sarri? Spero non se ne vada' : Luciano Spalletti ritrova la Champions, con l'Inter stavolta. Sogna in grande dopo il traguardo del quarto posto arrivato al fotofinish. 'Il ritorno di Ancelotti certifica la crescita del nostro ...

Inter - Spalletti svela : “ecco la decisione di Icardi per il futuro” : L’Inter ha conquistato una preziosissima qualificazione alla prossima Champions League ed adesso pensa al mercato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni di Spalletti su Icardi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Con Mauro ho parlato diverse volte: manda segnali ben precisi, non è mai dubbioso quando ci discuti. Mauro nell’Inter ci sta bene e ci vuole rimanere, poi però ci sono dei club che se decidono di ...

Inter - Spalletti ha le idee chiare : “Icardi? Non resti controvoglia”. Intanto Morata… : Inter, Spalletti- Intervenuto in conferenza stampa, nel pomeriggio, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in casa Inter. Parole sul mercato e focus su Rafinha, Cancelo e Icardi. SUL MERCATO “La società si è già mossa, e bene. Poi bisogna far tornare dei conti, per rispettare certi paletti. Il calcio è cambiato, col Var […] L'articolo Inter, Spalletti ha le idee chiare: “Icardi? Non resti controvoglia”. ...

Inter - Spalletti vuole Nainggolan e Barella : La dirigenza dell'Inter sta lavorando duramente sul mercato per fornire a Luciano Spalletti una squadra competitiva per poter fronteggiare il triplo impegno campionato-Champions League-Coppa Italia. Piero Ausilio ha già portato a Milano tre giocatori: Lautaro Martinez, giovane attaccante argentino proveniente dal Racing Club de Avellaneda, Stefan de Vrij, difensore olandese a parametro zero dalla Lazio e il centrocampista-terzino ghanese Kwadwo ...

Inter - ecco la rivoluzione di Luciano Spalletti : chi resta e chi deve sloggiare : Quattro giorni di festeggiamenti, per il tifoso dell' Inter, sono pure troppi. Il dato di fatto è che se una moltitudine silente di appassionati nerazzurri riesce a godersi 'i momenti' e pregusta il ...

Spalletti non si nasconde : ancora sacrifici di mercato per l’Inter Video : Lo aveva promesso e lo ha fatto. Più volte Luciano Spalletti aveva rimandato alla fine del campionato tutti i commenti sulla stagione, perché era troppo importante che la squadra rimanesse concentrata sull’obiettivo di agguantare la qualificazione alla Champions League. Una volta raggiunta la meta, il tecnico di Certaldo ha potuto parlare con schiettezza della situazione all’Inter, mettendoci ancora una volta la faccia. Infatti, dopo i ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti ad Ausilio Video : L'entusiasmo in casa Inter è ancora molto alto per la qualificazione in Champions League raggiunta in extremis, all'ultima giornata, grazie al successo sulla Lazio [Video] allo stadio Olimpico per 3-2. Questo è stato rimarcato anche dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ieri era a cena con la dirigenza e, all'uscita, ai microfoni dei cronisti, ha dichiarato come sia stata una cena pagata da tutti quelli che avevano scommesso che l'Inter ...