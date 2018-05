Inter news | può partire il progetto Suning

Calciomercato Inter/ News - Ag.Skriniar : "Tante offerte - se ci chiedono di partire..." (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, l'agente di Milan Skriniar sottolinea la voglia del centrale di rimanere in nerazzurro, ma mette a conoscenza il club e i media di tante offerte ricevute fino ad ora.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:03:00 GMT)

News Sportive 18/05/2018 – La Nazionale di volley - gli Internazionali d’Italia e tanto altro ancora : Giornata di sport ricca di eventi, su tutti l’impegno della Nazionale italiana di volley e la splendida prestazione di Fognini contro Nadal Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

Calciomercato Inter/ News - Percassi smentisce le voci su Ilicic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il presidente dell'Atalanta Percassi smentisce le voci sulla cessione di Ilicic all'Inter(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:02:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter / News - Rafinha sempre più vicino alla permanenza (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il centrocampista Rafinha ha convinto tutti e sembra essere sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:02:00 GMT)

Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news - Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa : Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:00:00 GMT)

Inter news - niente Piazza delle Armi per il nuovo centro tecnico : Il club nerazzurro ha fatto scadere la dead line per presentare una offerta di acquisto dei terreni di Piazza delle Armi

Kovacic all’Inter?/ Calciomercato news : regalo da Champions per Spalletti - che coppia con Brozovic! : Kovacic all'Inter? Calciomercato news: la dirigenza nerazzurra pensa al regalo da Champions per Spalletti. Il Blancos farà coppia in mediana con il connazionale Brozovic?.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:40:00 GMT)

Inter news - Ausilio su Icardi : "C'è la volontà di proseguire assieme" : Il ds nerazzurro al Premio Maestrelli: "Indipendentemente dal risultato finale abbiamo fatto un buon lavoro"

Inter news - Ausilio al lavoro per il riscatto di Rafinha : Il ds nerazzurro punta a ridurre a 20 milioni i 35 inizialmente fissati dal Barcellona per l'acquisto di un jolly sempre più prezioso per Spalletti

Inter news - mercato ultim'ora : il nodo Cancelo e i possibili rinforzi estivi : Il club alla ricerca della conferma del portoghese, ma non pagando i 35 milioni di riscatto. Per l'estate rispunta anche Kovacic

Inter news - dove si decide la lotta Champions : Inter a meno uno da Lazio e Roma, ma all'ultima di campionato ci sarà lo scontro diretto tra biancocelesti e nerazzurri

Inter news - Miranda : "Mondiale? Penso solo a raggiungere la Champions" : Il difensore nerazzurra Intervistato da Fifa.com parla della corsa alla Champions. Intanto Zanetti: "Dal 5 maggio è nato il Triplete"