Inter | è caccia alle plusvalenze | Pinamonti pezzo pregiato

Enel va a caccia di idee su Internet per innovare energia e servizi : L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: “Vogliamo spingere l’elettrificazione del paese Italia, rendendo elettrici consumi che non lo sono, primo tra tutti la mobilità“. Ernesto Ciorra, a capo del dipartimento innovazione di Enel, spiega che come Italia, “siamo tra gli ultimi per l’auto elettrica. Questo non ci piace perché abbiamo la testa e il cuore in Italia e stiamo lavorando per dare una grande opportunità al nostro ...

[Il retroscena] Cacciare i clandestini e chiudere i campi rom. Ecco il programma di Salvini ministro dell'Interno : Se la premiership dovesse andare alla Lega, all'Economia potrebbe andare un tecnico d'area M5S come Enrico Giovannini o Andrea Roventini, l'Interno resterebbe in quota Lega, all'Istruzione il preside ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini va a caccia dei quarti. Nadal-Shapovalov promette spettacolo : Giornata di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2018 e sicuramente tutto il Foro Italico sta attendendo il match tra Fabio Fognini ed il tedesco Peter Gojowiczyk, numero 53 del mondo. Si tratta di una grande occasione per il tennista ligure di qualificarsi tra i primi otto del torneo, che parte sicuramente favorito contro un avversario dalla classifica peggiore, ma che non va sottovalutato dopo le belle vittorie con Sam Querrey e ...

Inter-Sassuolo - nerazzurri a caccia di Champions e di gol : Luciano Spalletti l'ha definita una semifinale, i più ottimisti puntano ad usare il pallottoliere, i più prudenti non si fidano mai della "pazza Inter". I nerazzurri ricevono stasera il Sassuolo in un ...

Inter-Sassuolo alle 20.45 La Diretta i nerazzurri a caccia della Champions : L'Inter cerca questa sera, nell'anticipo del sabato sera di fronte ai propri tifosi, i 3 punti contro un Sassuolo oramai salvo dopo la vittoria casalinga sulla Sampdoria nello scorso turno di ...

Due bombardieri russi Intercettati dai caccia americani : Due bombardieri russi TU-95 sono stati intercettati da caccia statunitensi F-22 nello spazio aereo internazionale al largo dell'Alaska. Lo ha riferito il Comando della Difesa aerospazionale in Nord-America...

Usa - bombardieri russi Intercettati al largo dell’Alaska da due caccia F-22 : Usa, bombardieri russi intercettati al largo dell’Alaska da due caccia F-22 Continua a salire la tensione tra Washington e Mosca, laddove la segnalazione dei velivoli russi nel Mare di Bering, su cieli internazionali, non può non essere letta alla luce dei recenti sviluppi della questione siriana prima e di quella iraniana poi. Intercettazione simile era […] L'articolo Usa, bombardieri russi intercettati al largo dell’Alaska da due caccia ...

Inter-Sassuolo in tv - dove vedere la diretta streaming : nerazzurri a caccia della Champions : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Inter-Sassuolo servono 3 punti per la corsa Champions Vincere a tutti i costi magari sperando in un favore domani del ...

Stati Uniti - due cacciabombardieri russi Intercettati al largo dell’Alaska : Due cacciabombardieri russi sono Stati intercettati dall’aeronautica statunitense nello spazio aereo internazionale al largo delle coste dell’Alaska. L’episodio è avvenuto alle 10 del mattino (ora locale) ed è stato riportato dalla Cnn. Ad avvistare i due Tupolev Tu-95 “Bear” di Mosca – in volo sulla “Air defense identification zone” a circa 200 miglia dalla costa occidentale dello Stato americano ...

Alaska - due bombardieri russi Intercettati da caccia americani - : Si trattava di aerei militari a lungo raggio Tu-95 Bear, "identificati visivamente" da due Norad F-22 con base in Alaska verso le 10 locali di ieri. Sono stati monitorati fino a quando hanno lasciato ...

Icardi - caccia al 100. Vuole l'Inter in Champions e il trono del gol : Mauro Icardi. LaPresse Una semifinale Champions: ecco come viene etichettata in casa Inter la partita di questa sera contro il Sassuolo. Non ci sono alternative: servono i tre punti alla banda ...

Tennis - Qualificazioni Internazionali d’Italia 2018 : tutti gli azzurri presenti a caccia del main draw : L’inizio degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma si avvicina sempre di più. Il torneo è in programma dal 13 al 20 Maggio, ma tra qualche giorno scatteranno le Qualificazioni del Masters 1000 romano, che assegnano i vari posti per il main draw. In base alle entry list ufficiali chiuse qualche settimana fa solo Camila Giorgi è sicura di giocarle, con la marchigiana che ha deciso proprio all’ultimo di venire a Roma, lanciando ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : il Breganze a caccia del primo trofeo Internazionale della sua storia - il Barcelos si candida al tris : C’è aria di impresa per una delle compagini storiche dell’Hockey pista in Italia. Il Breganze si appresta a disputare la Final Four della Coppa Cers 2017-2018 con la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con le rivali iberiche e di disporre di mezzi tecnici e morali per guardare con fiducia all’atto conclusivo della competizione, che andrà in scena tra sabato 28 e domenica 29 aprile. I veneti non hanno mai ...