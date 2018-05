Inter | boom in Cina | 40 milioni in più dagli sponsor

Chirurgia plastica : ex-obesi - boom nella richiesta di Interventi di rimodellamento corporeo : Sono sempre di più, in Italia, i pazienti ex-obesi che necessitano di rimodellamento corporeo e che per questo si rivolgono alle strutture ospedaliere. “L’incremento della domanda di interventi di rimodellamento deriva essenzialmente da due fattori – dice Adriana Cordova, presidente Società italiana di Chirurgia plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE –: da una parte l’aumento della popolazione obesa, dall’altra le nuove tecniche della ...

Aborto : la legge 194 compie 40 anni - calano gli Interventi ma è boom di obiettori : A quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’Aborto si scopre che il numero di interruzioni di gravidanza è in continuo calo. Dal picco del 1982 che registrò quasi 235mila casi siamo passati ai quasi 85mila del 2016. Il dato va legato anche alla diffusione della pillola del giorno dopo, 7800 vendute nel 2012, 189.600 nel 2016. In questo contesto vanno inserite anche le obiezioni di coscienza dei ginecologi: più del 70% a livello ...

Boom turismo in Italia 39 - 1 mld spesi da turisti Internazionali : Venezia, 10 mag. , askanews, Sono 39,1 i miliardi di Euro spesi dai visitatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2017, a fronte di 36,4 miliardi nel 2016. In aumento anche i consumi dei ...

Champions - è boom social per la Roma : 3 - 8 milioni di Interazioni ad aprile su Twitter. Superato il Real : Un'impresa che ha avuto un'eco incredibile in tutto il mondo. Come riporta Football Bench Mark su Twitter, nemmeno il Real Madrid e il Liverpool sono arrivate a tanto.

Boom sonico nel Cilento : caccia Intercettano e identificano aereo : Boom sonico nel Cilento: caccia intercettano e identificano aereo In molti hanno temuto la scossa di terremoto, scendendo in strada. Ma il boato avvertito nel Cilento oggi pomeriggio è stato causato da due Eurofighter che hanno infranto il muro del suono. Parole chiave: ...

Boom sonico nel Cilento : caccia Intercettano e identificano aereo - : In molti hanno temuto la scossa di terremoto, scendendo in strada. Ma il boato avvertito nel Cilento oggi pomeriggio è stato causato da due Eurofighter che hanno infranto il muro del suono.

Boom sonico nel Cilento : caccia Intercettano e identificano aereo : Boom sonico nel Cilento: caccia intercettano e identificano aereo In molti hanno temuto la scossa di terremoto, scendendo in strada. Ma il boato avvertito nel Cilento oggi pomeriggio è stato causato da due Eurofighter che hanno infranto il muro del suono. Parole chiave: ...

Cristina Parodi boom! Parole al veleno contro D’Urso : l’Intervista fiume della conduttrice di ”Domenica In” : Non ci va tanto per il sottile Cristina Parodi nei confronti della rivale Barbara D’Urso e il suo programma ”Domenica Live”, con cui si scontra ogni domenica pomeriggio e la maggior parte delle settimane esce sconfitta. La conduttrice di ”Domenica In” non si è sottratta ad alcune spinose questioni che da mesi tengono banco sui social e tra gli addetti ai lavori, in primis gli ascolti. La sfida tra le due ...

Avio prosegue il boom. Ranzo : Grande Interesse e fiducia per Vega C : Teleborsa, - Inizio 2018 "molto interessante" ed una performance migliore del mercato per Avio , l'azienda di Colleferro specializzata nelle tecnologie spaziali, che scommette sui nuovi lanciatori , ...

Avio prosegue il boom. Ranzo : "Grande Interesse e fiducia per Vega C" : Inizio 2018 "molto interessante" ed una performance migliore del mercato per Avio , l'azienda di Colleferro specializzata nelle tecnologie spaziali, che scommette sui nuovi lanciatori , in particolare ...