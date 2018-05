Inquinamento fiumi e smaltimento rifiuti | la Procura annuncia controlli a tappeto - Video

Marevivo : proteggere i fiumi dall’Inquinamento per un mare pulito : Dobbiamo partire dai fiumi per ridurre l’inquinamento da plastica in mare. Questo l’appello lanciato nel corso del convegno ‘Il fiume salva il mare’, organizzato da marevivo e Roma Capitale, in collaborazione con il Comitato idrologico internazionale-Ihp Unesco del ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle iniziative per celebrare il Natale di Roma e l’Earth day, la Giornata per la Terra che ...