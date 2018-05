Infinity | le serie tv e i film in arrivo a giugno

Una spia a sorpresa : su Infinity arriva il cofanetto completo della serie Chuck : Chuck La spia più improbabile e imbranata delle serie tv è tornata: stiamo parlando di Chuck Bartowski (Zachary Levi), il giovane nerd di Burbank, in California, la cui vita -fin troppo piatta- di commesso in un negozio di informatica, un giorno cambia radicalmente. Da un amico che si rivela essere un agente della CIA, riceve infatti una mail criptata che riversa nel suo cervello tutte le informazioni presenti in un supercomputer contenente ...

Infinity - i film e le serie tv in catalogo a maggio : che vede per la prima volta riuniti in un unico film i supereroi DC: da Wonder Woman a Batman passando per Flash, Cyborg e Aquaman, che dovranno fare i conti con il mondo dopo la morte di Superman. ...

Infinity : Le Serie TV in streaming a maggio 2018 : La più improbabile e simpatica delle "spie" è in arrivo a maggio su Infinity . Dal 16, l'offerta di Serie tv del servizio di video in streaming si arricchisce di Chuck , divertente comedy d'azione con protagonista il prossimo Shazam Zachary Levi. In un colpo solo, tutti gli episodi delle cinque stagioni prodotte di una delle Serie ...

Training Day - su Infinity la serie ispirata al film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington : Training Day è uno dei film più rappresentativi dei primi anni Duemila. Diretto da Antoine Fuqua, regista che si farà apprezzare nel tempo anche per opere come Brooklyn’s Finest e il dittico di The Equalizer, racconta il primo giorno di lavoro di uno scrupoloso agente della Polizia di Los Angeles. Affidato a un ambiguo poliziotto dell’antidroga con tanti anni di servizio alle spalle, si ritrova a compiere scelte che mettono in discussione il ...

Will & Grace - dalla prima alla nona stagione della serie su Infinity : Nel 1998, sulla televisione americana, arrivarono a distanza di quattro mesi due serie destinate a cambiare per sempre la fisionomia del piccolo schermo. Da una parte c’era Sex and the City con un personaggio femminile come Samantha che metteva subito in chiaro le cose (“Se sei single il mondo è il tuo buffet personale”). Dall’altra c’era Will & Grace con una protagonista prorompente del calibro di Karen Walker che non si faceva problemi a ...

Novità Infinity : le serie tv e i film da vedere a maggio : Nel mese di maggio cresce la voglia di passare del tempo all'aria aperta, questo però non significa rinunciare a delle piacevoli visioni, soprattutto in streaming . Dando un'occhiata alle proposte di Infinity , per esempio, è possibile trovare dei validi motivi per non farlo. Questo a partire dalla serie tv, dato che è in arrivo , dal 2 maggio, una ...

Superstore - su Infinity la seconda stagione della serie con America Ferrera : Ricordate Betty Suarez, la protagonista di Ugly Betty? Bruttina, goffa ma molto determinata, è stata uno dei personaggi più significativi della serialità Americana tra il 2006 e il 2010. Chi la interpretava era America Ferrera, attrice Americana di origini ispaniche che, per esigenze di copione, mascherava il suo splendido sorriso. Cinque anni dopo la conclusione dello show che le ha dato fama e riconoscimenti importantissimi (un Golden Globe e ...

Infinity - i film e le serie tv in catalogo ad Aprile : Cieco da un occhio e isolato dal mondo, un giorno evoca per sbaglio un antico spirito in cerca di vendetta, iniziando un viaggio che lo porterà lontano per salvare la sua famiglia. Animali notturni , ...

Infinity - i film e le serie tv in arrivo ad aprile : Infinity si prepara ad un aprile all'insegna del grande cinema, ovviamente da gustare in streaming. La prima chicca arriva il 2 aprile: si tratta di In a Valley of Violence , western firmato da Ti West , mai uscito nelle sale italiane, con protagonisti Ethan Hawke, John Travolta, Karen ...

Infinity - i film e le serie tv in arrivo ad aprile : Infinity si prepara ad un aprile all’insegna del grande cinema, ovviamente da gustare in streaming. La prima chicca arriva il 2 aprile: si tratta di In a Valley of Violence, western firmato da Ti West (mai uscito nelle sale italiane) con protagonisti Ethan Hawke, John Travolta, Karen Gillan e Taissa Farmiga. Un film di genere e a tinte forti, che racconta una storia di vendetta e riscatto. Un altro titolo da scoprire, il 3 aprile, è Una ...

Il pianeta è stato invaso : su Infinity arrivano gli alieni di V nel remake della serie cult degli anni Ottanta : V Ventinove astronavi per ventinove città della Terra: inizia così l’avvicinamento degli alieni Visitors al nostro pianeta. Attraverso la loro portavoce e leader Anna (Morena Baccarin) annunciano subito di essere venuti in pace e di voler collaborare con gli umani. Ma molto presto Erica Evans (Elizabeth Mitchell), agente dell’FBI, capisce che quel messaggio nasconde una minaccia e una verità molto più inquietante. Come lei, altri umani non ...