Infarto mentre guida | 65enne invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto

Infarto mentre lavora nel camping : ex rugbysta di 52 anni muore davanti ai colleghi : Stroncato da un Infarto a 52 anni mentre lavora. Sileno Sartorel , ex rugbista di San Donà del Piave , Venezia, è morto sabato scorso in Sardegna mentre si occupava della manutenzione di un campeggio ...

Fasano - autista di scuolabus ha un Infarto mentre è alla guida : accosta per salvare i bambini e muore : Come tutti i giorni, stava facendo il giro della zona per raccogliere i bambini e portarli a scuola. Ma, mentre si trovava alla guida del suo scuolabus su una strada di campagna in contrada ‘Cocolicchio’, Sante Quaranta è stato colto da un infarto. Prima di morire, però, ha avuto la prontezza di accostare il mezzo a bordo strada e salvare i piccoli passeggeri. L’episodio è accaduto questa mattina a Fasano, in provincia di ...

Posillipo - muore per Infarto mentre gioca a calcio : Si è accasciato all'improvviso mentre stava giocando a calcio con gli amici. È morto stroncato da un infarto un 59enne napoletano che si trovava in uno dei campetti della struttura sportiva su via ...

Luca - 53 anni di Vinci - ha un Infarto mentre fa la doccia : lo salvano i suoi due cani : "Se penso che si va verso l'estate e che tanti cani verranno abbandonati, sinceramente non riesco a spiegarmelo. Perché sono animali che non ti tradiscono né deludono e a che a volte ti salvano la vita». Claudia Pannini è la moglie di Luca Ulivelli e mamma di Aurora, 19 anni. Luca è un 53enne di Vinci che venerdì scorso si è sentito male nella sua abitazione, mentre si stava facendo la doccia: ...

Choc alla Parigi-Roubaix : Goolaerts si accascia per Infarto e cade mentre è in gara : Il ciclista 23enne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan è stato colto improvvisamente da un malore, si è accasciato ed è caduto dalla sella alla sua bici mentre partecipava alla Parigi-Roubaix. Il manager della squadra ha fatto sapere che l'atleta ha avuto un "arresto cardiaco e perdita temporanea di coscienza". Non si conoscono le sue condizioni attuali.Continua a leggere