Incidenti | scontro tra auto nel veneziano | due feriti

Incidenti : scontro tra auto e moto - gravissimo un giovane nel Milanese : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - E' di un ferito in condizioni gravissime il bilancio di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto nel primo pomeriggio lungo la tangenziale est di Milano, in direzione sud, all'altezza del comune di Carugate. La nota dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza,

Incidenti : scontro frontale tra due auto - un morto e due feriti nel Palermitano : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita nell'impatto tra due vetture è stato un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava, una Fiat

Incidenti : scontro frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) – Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo Incidenti: scontro frontale tra ...

Incidenti : 4 feriti in scontro tra auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicu

Incidenti : 4 feriti in scontro tra auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un’auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista era assistito dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale. feriti anche i tre ...

Incidenti : scontro camion-auto nel Milanese - sei feriti : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - E' di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, poco prima delle ore 14, in tangenziale ovest all'altezza di Cusago, comune in provincia di Milano, che ha coinvolto un mezzo pesante e alcune auto. I pazienti sono stati soccorsi da personale del 118: un f

Incidenti : Padova - a Saonara scontro tra auto e bus - un morto : Padova, 18 apr. (AdnKronos) - Alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Villatora in via Vigonovese a Saonara (Pd) per lo scontro frontale tra un’auto e un bus del servizio urbano: deceduto un uomo. La squadra dei pompieri accorsa da Padova, ha non senza difficoltà estratto il conduce

Incidenti : scontro frontale tra due auto - un morto nell’Ennese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Incidente mortale ieri sera a Barrafranca, in provincia di Enna. La vittima è Liborio Costa, 62 anni, operatore del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto si cui viaggiava in viale della Pace all’altezza della via Mattei, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un’altra vettura guidata da un 24enne. E’ stato ...