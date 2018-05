In Italia cresce mercato bevande vegetali | le bevono 12 mln di persone

Aim - il 51% parla Italiano E cresce l'effetto dei Pir : I grandi investitori, sia italiani sia stranieri, stanno dando fiducia alle piccole e medie imprese del made in Italy. E complice l'effetto dei 'Pir', i 'Piani individuali di risparmio' che per ...

Parma : cresce la Coppa Italia di Judo Csen : Una due giorni all’insegna del Judo Nazionale Csen quella che si è svolta sabato 26 e domenica 27 maggio al

AIM Italia : IR TOP - cresce a ' 600 mln l'investimento totale : ... anche il settore Digitale è interessante per le scelte degli investitori per gli elevati tassi di crescita attesa per l'ITALIA, per effetto del ritardo strutturale dell'economia domestica rispetto ...

Italia - Mandragora e Baselli in coro : 'Mancini è l'uomo giusto per crescere' : lL'Italia riparte da qualche giovane dal grande futuro, un di questi Rolando Mandragora. 'Ho pianto per la retrocessione del Crotone, perché non lo meritavano la squadra, la società, la città, i ...

Taekwondo - Austrian Open 2018 : assenti Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo - l’Italia punta su Simone Crescenzi e Daniel Lo Pinto : Questo fine settimana Innsbruck ospiterà l’Austrian Open 2018 di Taekwondo, torneo di categoria G1 che offrirà punti importanti per il ranking e servirà anche come preparazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti stagionali. Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per questo evento. Partiamo dal maschile, dove sarà assente Vito Dell’Aquila, reduce dal bronzo nei -54 kg agli Europei di Kazan, ma potremo contare comunque su una ...

Le stime Istat confermano che l'Italia cresce ma non corre : Preocupazione perché ci sono rischi di ribasso dovuti al rallentamento del commercio mondiale con le vicende legate ai dazi e all'aumento del prezzo del petrolio. La disoccupazione scende al 10,8% ma ...

Ristoranti 2018 in Italia : cresce l'attenzione agli ingredienti - clienti sempre più curiosi : Non solo sapori, scelta del ristorante e valutazione dei menu: la cucina e il mondo della ristorazione vivono anche di emozioni e sperimentazione, curiosità e innovazione, socialità e confort. Cibo e ...

L’Istat : “Il Pil Italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrolio e commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...

Triathlon - World Cup Astana 2018 : l’Italia ha trovato una nuova stella. Angelica Olmo continua a crescere - non c’è solo Alice Betto : Dici Triathlon in Italia e pensi ad Alice Betto, ma da qualche tempo non è più soltanto così: oltre allo sfortunato Alessandro Fabian, che era in un ottimo stato di forma fino alla caduta delle Bermuda, il Bel Paese ha ora una nuova triatleta in grado di regalare emozioni. Stiamo parlando di Angelica Olmo, la quale, dopo il primo storico podio ottenuto a Mooloolaba, in Australia, ha centrato un altro podio, ottenendo ancora un terzo posto, ...

Di Maio e Salvini al Colle : “Siamo pronti a far crescere l’Italia”. Conte “miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia giovane e nuova - fatica e sconfitte all’esordio. Bisogna crescere aspettando le big : L’Italia ha iniziato nel peggior modo possibile la Nations League 2018 di Volley femminile: tre sconfitte in altrettante partite, un solo punto raccolto, 2 miseri set vinti e tanta fatica in campo. Le azzurre sono mancate in termini in continuità, a volte sono state troppo arrendevoli, a livello di gioco si è sofferto in ricezione e in attacco ci si è accesi soltanto a tratti, proprio come al servizio dove è mancata quella cattiveria ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : l’ostacolo più grande è alle spalle - ma cresce il vantaggio di Yates : Non un solo vincitore nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Se Chris Froome è stato colui che ha potuto alzare le braccia al cielo sul traguardo posto in cima al Kaiser, lo Zoncolan, anche Tom Dumoulin può sicuramente gioire al termine di questa frazione che, almeno sulla carta, si pensava potesse essere la più dura per il detentore del Trofeo Senza Fine. 31” persi dalla Maglia Rosa Simon Yates nella giornata odierna, ...