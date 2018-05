In Fortnite Salva il Mondo sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico e un messaggio nel gioco

Fortnite Salva il Mondo : Epic interverrà sul problema dei punti abilità : Fortnite è amato da milioni e milioni di fan, forse anche perché il titolo di Epic Games è esente da gravi bug o difetti che possano impedire agli utenti di godere dell'esperienza offerta dal gioco. Uno dei pochissimi problemi segnalati dalla community affligge la modalità Salva il Mondo , nella quale in molti lamentano di non poter completare l'albero delle abilità , sopratutto una volta che si è raggiunto il grado massimo.Per sbloccare le ...

Fortnite : in arrivo nuovi contenuti per Salva il Mondo - tra cui un eroe mitico : La modalità PvE di Fortnite, Salva il Mondo, viene spesso arricchita di nuovi contenuti e recentemente Epic ha pubblicato su Reddit una roadmap delle novità in arrivo, che includono tra le altre un eroe epico nuovo di zecca. Gli altri contenuti riguardano come di consueto armi e modifiche, che saranno presto disponibili nello store di Fortnite.Come riporta VG24/7, a partire da oggi 21 maggio fa il suo debutto un eroe Straniero, Archaeolo-Jess, e ...