In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 maggio | In Parlamento non c’è possibilità che

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 maggio : Re Sergio fa saltare tutto. Conte silurato - arriva Cottarelli : Lo stop Il Colle ferma tutto: i mercati contano più delle elezioni Il discorso – Non basta “l’abiura” del professor Savona: la lista dei ministri è bocciata, Conte rimette il mandato da premier. I dieci minuti che segnano la storia della Repubblica di Fabrizio d’Esposito Cose da pazzi: chi vince non deve governare di Marco Travaglio Ieri mattina, alla festa del Fatto, durante il dibattito fra Paolo Mieli e Antonio Padellaro, è giunta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 maggio : Di Maio - la mossa : un vice di Savona garante dell’Ue : Il veto su Savona Oggi Conte sale al Quirinale. Mattarella alla scelta finale Il Colle non cambia idea: non vuole al Tesoro il professore anti-euro, in gioco ci sono le prerogative del presidente di Fabrizio d’Esposito Processo alle intenzioni di Marco Travaglio In questi anni abbiamo visto cose che voi umani… Abbiamo visto un delinquente naturale nominato premier per ben tre volte. Abbiamo visto corrotti e amici di mafiosi diventare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 maggio : Il leader della Lega - dopo aver ricevuto le cattive notizie dall’incontro con il Presidente - scrive su Facebook : “Sono arrabbiato” : “Piena sintonia” Il Salvimaio va alla guerra: “Noi e Conte uniti su Savona” Il segretario della Lega su Facebook: “Sono davvero arrabbiato”. E il capo del Movimento mette il suo like di Luca De Carolise Paola Zanca I Signori Qualcuno di Marco Travaglio Anche noi, come i colleghi dei giornaloni, siamo in ambasce alla sola idea di essere governati da un Signor Nessuno mai sentito prima: il prof. avv. Giuseppe Conte, per giunta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 maggio : Morire per Savona? Il Quirinale a Conte - Di Maio e Salvini : “O lo levate voi o lo levo io” : Trattative Il Colle: “Fuori Savona”. Ma Salvini non cede Muro contro muro – Pressing su Di Maio per mollare l’economista di Fabrizio d’Esposito L’encomioltraggio di Marco Travaglio Avviso ai rosicanti: decidetevi. O servo encomio o codardo oltraggio, non tutti e due insieme Contemporaneamente, sennò non si capisce una mazza. I direttori di giornale dovrebbero sincronizzare le lingue nelle rispettive redazioni, perché l’effetto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 maggio : L’Equilibrista – Giuseppe Conte - premier incaricato : Ottanta giorni Il Colle cede e incarica Conte ma resta il “niet” su Savona Il colloquio – con il “politico” scelto dai gialloverdi ha esito positivo. L’incarico c’è: ora però si riapre la partita dei ministri La Lega insiste: all’Economia il prof “sgradito” al presidente di Fabrizio d’Esposito Hanno la faccia come il curriculum di Marco Travaglio Forse Giuseppe Conte sarà un premier pessimo, o forse buono, o eventualmente ...

Cagliari - metropolitane a zig-zag e logge : giovedì in Edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. Quattro pagine di inchiesta e reportage dedicate alle nostre città. Questa volta tocca a Cagliari, di cui scrivono Giorgio Meletti e Paola Pintus. È la storia incredibile della nuova metropolitana di superficie che non sembra disegnata per servire gli abitanti, ma i signori del cemento. Che già affilano le armi, per rovinare ancora una città bellissima, ma già tanto martoriata dal mattone. A ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 maggio : Conte traballa : sotto attacco per il curriculum : Mattarella “congela” Conte: l’obiettivo è la testa di Savona Oggi niente incarico, si aspetta fino a domani: preoccupano le rivelazioni sulla biografia del “tecnico”. Ma il vero nodo è la casella “leghista” all’Economia di Fabrizio d’Esposito La guerra preventiva di Marco Travaglio Ci sarebbe molto da dire e ridire sul nascituro governo Salvimaio. Infatti molto abbiamo già detto: le distanze per certi versi incolmabili fra i due alleati ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 maggio : : L’accordo Salvimaio, il premier è Conte “L’Europa non deve temerci” I leader di Lega e M5S fanno il suo nome al presidente e chiedono fiducia a Bruxelles: “Fateci partire, poi ci criticherete” di Luca De Carolis Da cosa partire di Marco Travaglio L’altro giorno, in un quartiere popolare alla periferia di Roma, è stato arrestato un cingalese di 50 anni con l’accusa di aver molestato, baciando sulla bocca e/o palpando nelle parti intime, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 maggio : L’intesa è arrivata ieri e Mattarella riceve i leader di 5 Stelle e Lega per la scelta finale : Il Salvimaio Lega-M5S: l’accordo è Fatto. Poi Salvini attacca il Quirinale La quadra – Trovata L’intesa sul governo. Messaggio per Mattarella del leghista: “Ora nessuno metta veti”. E all’Economia vuole Savona di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Al termine di un comizio ad Aosta, il leader di Forza Italia commette una gaffe clamorosa. É il momento degli omaggi: un quadro di un’artista ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 maggio : Premier - il rush finale tra Di Maio e i tecnici “terzi” : La trattativa 7 giorni al tavolo di governo: duelli, vaffa e i saluti di Bossi Nei lavori per il contratto tensioni su immigrazione e giustizia. E appare anche il fondatore della Lega: “Pensate ai giovani” di Luca De Carolis Senti chi parlava di Marco Travaglio “Fanno il Daspo ai tifosi, va Fatto il Daspo ai politici che prendono le tangenti: mai più” (7.5.2014). Chi l’ha detto? I giustizialisti grilloleghisti che hanno firmato il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 maggio : : L’ircocervo Salvimaio contratto double face Nel programma convivono liberismo e venature keynesiane. A sinistra su scuola e reddito; a destra su migranti, fisco e lavoro. Ecco le promesse (non le coperture) di Salvatore Cannavò Dimmi chi hai contro di Marco Travaglio Si può dire tutto del contratto (finalmente) definitivo presentato ieri dalla maggioranza giallo-verde che si accinge (se troverà un premier) a fare il governo, oggi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 maggio : SALVIMAIO. Il contratto non finisce mai Di Maio cede (poco) sul reddito di cittadinanza e Tav e (molto) sul Jobs Act : Di Maio cede sul contratto. Ma il premier ancora non c’è Sui temi caldi, l’ultima bozza di accordo segna più punti a favore della Lega Ieri un contatto col Colle: “Ci siamo”. Per il governo si riparla di Conte di Luca De Carolis L’altro delinquente di Marco Travaglio Alcuni lettori mi domandano perché l’altra sera, a Dimartedì, non ho risposto ad Alessandro Sallusti che mi dava del delinquente, diffamatore, condannato in Italia e pure “in ...

Che cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 17 maggio 2018 : La prima pagina di giovedì 17 maggio 2018 In cronaca ci sono anche il carabiniere assolto per non avere aggredito un arrestato e il grosso guaio della farmacia coinvolta in indagini per 'ndrangheta, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 maggio : : In attesa Il Colle aspetta il nome, poi viene il programma Perplesso – È il presidente del Consiglio che garantisce l’indirizzo politico del governo e l’interlocutore del capo dello Stato: i gialloverdi hanno tempo fino al 21 di Fabrizio d’Esposito Brunetta corazziere di Marco Travaglio Siccome vediamo cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, è con sommo gaudio che annunciamo urbi et orbi l’ultima metamorfosi di Renato ...