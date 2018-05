In corso consultazioni con i partiti | si vota il 29 luglio

Consultazioni Pd-M5S - Di Maio : “Chiuso ogni discorso con la Lega”. Martina : “Aperti al dialogo” : «In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza. Un governo di centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, ma tramontata del tutto. Luigi Di Maio, dopo l’incontro di M5s con il presidente della Camera Roberto Fico risponde a...

FICO - CONSULTAZIONI M5S-PD/ Diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:34:00 GMT)

Consultazioni della Presidente Casellati<br>In corso il colloquio con Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.07 - A quasi un'ora dall'inizio dell'incontro, da Palazzo Giustiniani tutto tace. Ecco intanto il video dell'arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle:#MandatoEsplorativo. Secondo giro di incontri a #PalazzoGiustiniani. Il Presidente del Senato, #AlbertiCasellati, incontra il #Movimento5Stelle: @luigidiMaio, @GiuliaGrilloM5S e @DaniloToninelli. pic.twitter.com/g3DXfEXOKn— Senato Repubblica ...

Governo - in corso le nuove consultazioni<br>Mattarella incontra i partiti : Ore 13:05 - Facciamo il punto della situazione mentre il Presidente Sergio Mattarella è in pausa pranzo: finora ha parlato con il Gruppo “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato, il Gruppo Misto del Senato e il Gruppo Misto della Camera, il gruppo Liberi e Uguali della Camera. Alle 16:30 si ricomincia e sono attese le forze politiche più importanti, le più votate e dunque quelle che hanno più voce in capitolo per la formazione del Governo. ...

Consultazioni - in corso l'ultimo appuntamento<br>Tocca ai Cinque Stelle di Di Maio : 16:30 - l'ultimo appuntamento in calendario per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quello con la delegazione del Movimento 5 Stelle, è in corso i questi minuti. 12:50 - Le Consultazioni riprenderanno alle ore 16:30, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà l'ultima delegazione, quella del Movimento 5 Stelle, composta da Luigi Di Maio, Danilo Toninelli (capogruppo al Senato) e Giulia Grillo (capogruppo ...