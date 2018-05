Iliad | il nuovo operatore telefonico in Italia Le tariffe choc | 5 | 99 al mese con

Rivoluzione Iliad - le offerte del nuovo gestore telefonico : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T11:33:39+00:00 ROMA – Iliad mantiene le promesse e rivoluziona il mondo della telefonia mobile.Il gestore telefonico francese debutta ufficialmente oggi in Italia con un’offerta che fa tremare le compagnie italiane. L’offerta Iliad Al prezzo di 5 euro al mese, Iliad propone 30 GB di internet in 4G, minuti e SMS illimitati […] L'articolo Rivoluzione Iliad, le offerte del nuovo gestore telefonico proviene ...

Iliad - numero di assistenza telefonica / Aperto il 177 e svolta per il nuovo operatore di telefonia mobile : Iliad, numero di assistenza telefonica: Aperto il 177 e svolta per il nuovo operatore di telefonia mobile. Come si difenderanno le altre compagnie? Il competitor è di quelli agguerriti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:07:00 GMT)

Anche le ricariche Iliad Italia si stanno sbloccando : spunta un nuovo link : stanno venendo a galla importanti novità in queste ore per quanto riguarda Iliad Italia, tutti segnali che in qualche modo ci avvicinano all'uscita definitiva della nuova compagnia telefonica nel nostro Paese. Dopo avervi parlato del nuovo numero per avere un contatto con l'assistenza, ma soprattutto del termine massimo entro cui l'operatore sarà pronto per scendere in campo (21 giugno), oggi bisogna affrontare il tema delle ricariche. Anche ...