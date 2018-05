Iliad | al via offerta a 5 | 99 euro al mese

Iliad al via in Italia : partono le offerte low cost : Benedetto Levi, ad di Iliad Italia (foto: Iliad) Iliad accende le comunicazioni in Italia. Da oggi, 29 maggio, la compagnia telefonica francese avvia dal la sua offerta sul mercato del Belpaese. Quarto operatore nazionale, per via della fusione di Wind con Tre del 2016 e della richiesta della Commissione europea di occupera la casella lasciata vuota, Iliad punta sui prezzi concorrenziali. Le tariffe low cost sono state la chiave del suo successo ...

Iliad - rinviato ancora il lancio e tariffe nella media degli altri operatori : rinviato ancora il debutto sul territorio italiano di Iliad, operatore francese che è approdato sulla penisola per sconvolgere il mercato. Ma le tariffe trapelate al momento e la copertura della rete non danno grandi speranze ai consumatori. Iliad: probabili tariffe Iliad, operatore mobile francese, ha certamente dalla sua un grande marketing che è riuscito a creare molta aspettativa in questo nuovo operatore mobile. Il lancio di nuove tariffe ...

